Adele face casă bună cu Sylvester Stallone în curte

Au milioane de dolari și de fani în întreaga lume, dar tot există cineva care le poate spune NU. Este cazul multor vedete care în ciuda celebrității lor trebuie uneori să se supună unor condiții. I s-a întâmplat asta și celebrei Adele. Solista a cumpărat cu bani grei o proprietate care i-a aparținut lui Sylvester Stalonne. Nimic neobișnuit până aici.

Neobișnuitul a început însă la negociere. Deși Stalonne ceruse 110 milioane de dolari, Adele a reușit să cumpere conacul cu doar 58 de milioane. Actorul s-a lăsat înduplecat de sumă doar după ce a stat un cu imobilul la vânzare și nimeni nu l-a cumpărat. Așa că a cedat în fața britenicei care i-a pus direct banii pe masă. A avut însă o condiție. Statuia lui Rocky Balboa aflată pe proprietate să nu fie îndepărtată. Iar Adele i-a făcut acest hatâr. Există voci care susțin că, de fapt, lucrurile ar fi fost exact invers. Că Adele i-ar fi cerut actorului din Rocky să lase statuia pe proprietate. Indiferent de situație, un lucru e cert. Statuia veghează și acum proprietatea de undeva din apropierea piscinei.

Dotările conacului cu statuie

După achiziție, Adele a început un amplu proces de renovare. Potrivit presei americane, transformările ar fi costat peste 50 de milioane de dolari. Britanica a demolat practic imobilul cumpărat și a construit totul de la zero.

Conacul cu statuie cumpărat de la Sylvester Stallone este situat în North Beverly Park, nu departe de Rodeo Drive, celebrul cartier de lux al Los Angelesului. Proprietatea se întinde pe aproximativ 14.000 de metri pătrați. Ea oferă facilități comparabile cu cele ale unui resort de lux, spun cei care au vizitat-o.

Reședința principală a fost proiectată în 1994 de arhitectul Richard Landry, într-un stil mediteranean contemporan. După restaurare, proprietatea are șase dormitoare, nouă băi, un hol de intrare pe două niveluri și spații generoase de zi. Totul este inundat de lumină naturală datorită ferestrelor franceze de mari dimensiuni.

Dormitorul matrimonial este gândit ca un apartament privat. Adele are acolo saună, baie de aburi, birou și terasă proprie.

Printre facilitățile speciale ale conacului se numără o sală de cinema, o sală de fitness, un bar și chiar o cameră pentru fumat trabucuri. Aceasta este dotată cu sistem de filtrare a aerului.

Luxul continuă și în exterior

Conacul este amenajat ca un parc privat, cu terase uriașe, perfect puse la punct, spa și o piscină infinity. Proprietatea include și o casă de oaspeți cu două niveluri, precum și un garaj climatizat pentru opt automobile. În plus, locuința dispune de spații dedicate personalului și de mai multe camere cu băi individuale.