O familie rară de bufnițe

Potrivit unui expert, este primul caz documentat de bufnițe din această specie care cuibăresc în Manhattan din istoria modernă, iar păsările atrag seară de seară pe stradă mulțimi de curioși nerăbdători să le zărească, deși sunt foarte greu de surprins, scrie npr.org.

„A fost, practic, un șoc total”, a spus despre bufnițe Andrew Farnsworth, ecolog specializat în migrația păsărilor la Cornell Lab of Ornithology. „Din câte știm noi, adică din tot ce știe comunitatea celor care observă păsări, nu a mai existat un cuib, știți, în Manhattan, cel puțin nu de când există înregistrări”.

Uimire

Vestea despre familia de bufnițe s-a aflat pe 6 octombrie, când Elisabeth Williams, care locuiește în Upper West Side, a anunțat o publicație locală că ea și soțul ei văzuseră mai multe bufnițe la turnul de apă de pe o clădire de pe West 75th Street, aproape de Central Park West.

Cu câteva zile înainte, cuplul zărise cu uimire o bufniță chiar pe pervazul unui apartament, își amintește Williams.

„Într-un loc ca Manhattanul, de obicei trebuie să faci un drum special ca să dai de natură”, a spus ea. „Și uite-o aici, practic chiar sub fereastra noastră”, a explicat femeia.

Astfel de bufnițe se văd rar în New York

Nu e prima dată când niște păsări îi cuceresc pe newyorkezi. Localnicii s-au îndrăgostit de sitarii americani, care fac popas în fiecare an în Bryant Park, în Midtown Manhattan, când migrează spre nord, la începutul primăverii.

După moartea lui Flaco, în 2024, zeci de admiratori îndurerați s-au adunat ca să-și ia rămas-bun de la pasăre, căreia, cu un an înainte, cineva îi deschisese cușca de la grădina zoologică. Era foarte îndrăgită și îi încânta cu zborul său prin Manhattan. Devenise o adevărat bucurie pentru mulți.

Mai e și cazul lui Pale Male, un șorecar cu coadă roșie, o pasăre răpitoare care și-a stabilit cuibul, timp de trei decenii, deasupra Fifth Avenue, până la moartea sa, în 2023.

Entuziasmați de aceste bufnițe

Însă bufnițele din această specie sunt observate foarte rar în parcurile din New York, potrivit Departamentului pentru Parcuri și Agrement al orașului New York.

New York se află la limita nordică a arealului acestor bufnițe, iar populația speciei a scăzut de-a lungul timpului „într-un ritm alarmant”, potrivit Departamentului pentru Conservarea Mediului al statului.

„Newyorkezii, fie că sunt sau nu pasionați de păsări, s-au arătat foarte entuziasmați de aceste bufnițe”, a declarat Jessica Wilson, directoarea executivă a NYC Bird Alliance.

„Sunt magice, sunt nocturne, sunt discrete, nu se văd des, mai ales în Upper West Side, în Manhattan. Iar să ai ocazia să vezi aceste păsări e cu adevărat emoționant”, a explicat ea.

Fotografi și simpli curioși

„Am văzut o singură bufniță de felul ăsta în viața mea, și asta a fost în California”, a spus Val Coleman, care locuiește în New York, e la pensie și a venit la începutul săptămânii în Upper West Side ca să încerce să vadă bufnițele.

„Sperăm că, la lăsarea serii, vor ieși la vânătoare. Sperăm să nu mănânce șobolani otrăviți cu raticid”, spun ea.

David Barrett, un pasionat de păsări din Manhattan care administrează popularul cont de social media Manhattan Bird Alert, a spus la rândul său că a observat la turnul de apă cel puțin o bufniță adultă și cinci pui abia ieșiți din cuib.

A văzut și o bufniță adultă cărând rozătoare înapoi la turnul de apă. Se crede că ar fi doi adulți, iar unii fotografi susțin că au văzut șase pui, a adăugat Barrett.

„O singură bufniță de felul ăsta e o raritate, dar nu e o știre de interes național. O familie care se înmulțește în Manhattan, pentru prima dată de când există înregistrări, asta da, e o știre specială”, insistă Barrett.

Țipete stridente

Înainte ca bufnițele să fie observate, Williams și soțul ei auziseră, încă de la începutul lui septembrie, țipete stridente venind din când în când de afară. La început au crezut că e o pasăre oarecare, dar au fost sceptici când o aplicație de pe telefon le-a indicat că sunetul venea de la o bufniță.

Thomas Obersteiner a povestit că a auzit prima dată țipete și vaiete ciudate venind de afară într-o seară de la jumătatea lui septembrie. Suna de parcă „cineva era omorât acolo, afară”, a spus el.

„A ținut două sau trei săptămâni, în fiecare noapte, uneori mai mult, alteori mai puțin, din direcții diferite”, a adăugat Obersteiner. „Dar habar n-aveam ce era”, explică el.

De mai multe ori, Obersteiner sau soția lui au dat fuga în camera copiilor, crezând că țipătul bufnițelor era al unui copil care suferă, a povestit el. Abia când a văzut o știre și-a dat seama că sunetele veneau de la bufnițe.

Un acoperiș deschis fotografilor

Farnsworth a explicat că țipătul e tipic pentru această specie de bufnițe, care îl folosesc ca să comunice între ele. E ca o „experiență de film de groază”, a spus el.

Obersteiner, care spune că terasa de pe acoperișul lui e „probabil cel mai bun loc din oraș în momentul ăsta” pentru a urmări bufnițele, îi lasă pe fotografii de natură să urce acolo „aproape în fiecare noapte”, de când s-a răspândit vestea despre ele. Într-una dintre nopțile de săptămâna trecută se adunaseră 20 de oameni.

„Nu putem să-i refuzăm, pentru că e atât de distractiv, iar oamenii ăștia sunt atât de serioși”, a adăugat Obersteiner. „E minunat”, explică el.

Williams și soțul ei nu erau atenți la păsări înainte ca familia de bufnițe să se mute în turnul de apă. Dar asta s-ar putea schimba curând, după experiența lor „încântătoare”. „Cred că ne apucăm și noi de observat păsări”, conchide Williams.