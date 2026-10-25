Insula grecească legată cândva de numele lui Johnny Depp, de vânzare pentru 5 milioane de dolari. Ce probleme ridică izolarea ei

Unde se află insula scoasă la vânzare

Întinsă pe aproximativ 219.000 de metri pătrați (circa 21,9 hectare), insula face parte din grupul Arkioi și este amplasată la nord de Lipsi, potrivit greekreporter.com.

Așezarea ei în sud-estul Mării Egee o plasează în vecinătatea insulelor Patmos și Leros, iar singura cale de acces rămâne cea pe mare. Pe lângă cele trei plaje naturale, vânzarea pune în valoare posibilitatea unei dezvoltări turistice sau a unei reședințe private.

Strongylo este promovată pe o platformă dedicată tranzacțiilor cu insule, care o prezintă drept o oportunitate pentru cumpărătorii aflați în căutare de intimitate și de un proiect de dezvoltare în Mediterana, potrivit sursei citate.

Un peisaj păstrat aproape neatins

Cea mai mare parte a insulei nu a fost amenajată, iar vegetația și peisajul și-au păstrat aspectul natural, arată anunțul de vânzare. Dintre cele trei plaje, una are o fâșie de nisip aflată la adăpost, lungă de aproximativ 110 metri.

Construcțiile, condiționate de autorizații

În anunț, proprietatea apare ca un loc potrivit fie pentru o reședință privată, fie pentru un eco-resort de lux.

Orice proiect de construcție ar trebui să respecte însă regulile de urbanism și să obțină autorizațiile și aprobările solicitate. Faptul că anunțul promovează un potențial de dezvoltare nu oferă nicio garanție că un proiect anume va primi autorizare, mai arată sursa citată.

Ruine de piatră, o fântână și curent de pe insula vecină

Pe insulă se păstrează o fântână și ruinele din piatră ale unei case vechi. Anunțul vorbește despre o sursă naturală de apă, iar curentul electric ar putea fi adus prin racordarea la rețeaua de pe Marathos, insula vecină.

Deși ar putea cântări în cazul unei dezvoltări viitoare, aceste avantaje ar trebui verificate independent, atât ca disponibilitate practică, cât și sub aspectul costurilor.

În trecut, navigatorii surprinși de furtună au găsit pe Strongylo un adăpost natural.

Materialele de promovare pun accentul pe poziția retrasă a insulei și pe apropierea de celelalte insule din Dodecanez.

Drumul până pe insulă

Pe Strongylo nu poți ajunge fără o barcă, fie proprie, fie închiriată de la un serviciu de taxi pe apă. Leros, insulă din apropiere, are curse aeriene spre Atena, iar de pe Patmos și Lipsi se poate ajunge la celelalte insule din zonă.

Împrejurimile atrag turiști pasionați de înot, de navigație și de explorarea Dodecanezului. Patmos se remarcă prin patrimoniul religios și cultural, din care fac parte și situri cu recunoaștere UNESCO.

Farmecul și dezavantajele izolării

Pentru cineva care ar intenționa să cumpere insula e bine de știut că izolarea sa înseamnă nu doar farmec, ci și probleme practice. Înainte de a demara orice proiect, ar fi nevoie de o planificare atentă a transportului, a utilităților, a aprovizionării cu apă și a lucrărilor de construcție.

Numele lui Johnny Depp

Insula a ajuns în atenția presei internaționale după ce mai multe relatări au legat-o de numele actorului Johnny Depp.

Publicațiile grecești și internaționale scriau, în 2015, că Depp ar fi achiziționat Strongylo pentru 4,2 milioane de euro (4,73 milioane de dolari), invocând o firmă de consultanță imobiliară implicată în presupusa tranzacție.

Nici astăzi nu este limpede care este statutul proprietății, iar din informațiile disponibile nu reiese dacă actorul ar mai avea vreo legătură cu insula. Tranzacția relatată în 2015 nu poate confirma, așadar, cine deține acum Strongylo, mai arată sursa citată.

Ce urmează pentru Strongylo

Pentru moment, vânzătorul cere 5 milioane de dolari, iar transformarea insulei într-un refugiu privat sau într-un proiect turistic rămâne o întrebare deschisă, al cărei răspuns ține de viitorul cumpărător, de statutul juridic al proprietății și, nu în ultimul rând, de aprobările necesare.

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