Violențe în Paris după o zi de proteste. Baricade în flăcări și confruntări cu poliția pe timpul nopții

Valul de proteste care a cuprins sâmbătă Franța s-a încheiat cu incidente violente în mai multe orașe, după ce manifestațiile desfășurate pe parcursul zilei au fost, în mare parte, pașnice.

Ministerul de Interne a declarat că 410.000 de persoane ‌au participat la proteste la nivel naţional, deşi sindicatele au afirmat că cifra reală era de două ori mai mare.

La Paris, situația s-a degradat după lăsarea serii. Grupuri de manifestanți au ridicat baricade, au incendiat mobilier urban și s-au confruntat cu forțele de ordine. Poliția a răspuns cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă, în încercarea de a dispersa mulțimile și de a împiedica extinderea violențelor.

Principala manifestaţie a avut loc la periferia sud-estică a Parisului, unde cel puţin 110.000 de persoane s-au adunat pentru a denunţa creşterea costului vieţii şi inegalitatea tot mai mare, scrie News.ro.

Atmosfera s-a deteriorat brusc după încheierea mitingului. Poliţia antirevoltă a folosit gaze lacrimogene şi tunuri de apă împotriva unui grup de aproximativ 500 de tineri cu cagule, înainte ca aceştia să se disperseze în cele din urmă, într-o seară rece şi ploioasă.

În al doilea oraş ca mărime al Franţei, Marsilia, tinerii au dat foc la coşuri de gunoi pentru a bloca drumurile şi au aruncat cu pietre şi sticle în forţele de ordine. Poliţia a declarat că mai multe magazine, inclusiv două bijuterii, au fost jefuite. Ciocniri au izbucnit şi în Lyon, Bordeaux, Grenoble, Clermont-Ferrand, Lille, Rennes, Nantes şi Toulouse.

Nemulțumirile sunt alimentate de inflație, de creșterea costurilor de trai și de percepția tot mai răspândită că măsurile guvernamentale nu răspund suficient problemelor sociale cu care se confruntă populația.

Teama repetării scenariilor violente

Autoritățile franceze au intrat în acest weekend în stare de alertă după incidentele grave produse la protestele precedente. În ultimele săptămâni au fost înregistrate jafuri, incendieri și atacuri asupra unor clădiri publice, ceea ce a determinat guvernul să suplimenteze efectivele de poliție și să adopte măsuri de securitate sporite.

Președintele Emmanuel Macron și oficialii Ministerului de Interne au condamnat ferm actele de vandalism și au transmis că dreptul la protest trebuie exercitat pașnic. În același timp, organizațiile care au convocat manifestațiile au acuzat autoritățile că răspund excesiv revendicărilor sociale și au cerut măsuri concrete pentru protejarea puterii de cumpărare.

Mai multe dintre cele mai cunoscute instituţii culturale ale capitalei, printre care Luvrul, Muzeul d’Orsay şi Opera din Paris, au fost închise pe durata zilei din motive de precauţie, ceea ce a provocat frustrarea turiştilor.