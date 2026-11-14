Ratonul care s-a îmbătat într-un magazin din Virginia a adus peste 290.000 de dolari unui adăpost. Surpriza care a schimbat bugetul pentru animale

Noaptea petrecută printre sticle

Episodul a avut loc în decembrie anul trecut, la magazinul Ashland ABC Store. Animalul a consumat din 14 sticle, printre care rom și lichior, și a fost găsit apoi adormit adânc lângă toaletă, într-o stare avansată de ebrietate.

Autoritățile l-au dus la adăpost pentru a se „trezi din beție și a fi interogat”, iar ulterior l-au eliberat în sălbăticie, scrie sursa citată.

Un slogan care a umplut casa adăpostului

Imaginea simpaticului raton a fost imprimată pe produse promoționale, alături de sloganul „ursulețul panda cherchelit”. Din vânzarea acestora, Adăpostul și Serviciul pentru Protecția Animalelor din comitatul Hanover au reușit să adune peste 290.000 de dolari, arată publicația americană.

Succesul articolelor vestimentare i-a determinat pe reprezentanții comitatului să scoată la vânzare și tricouri de sezon, inclusiv unul pentru Halloween, cu inscripția „Trick of Trashed”, un joc de cuvinte pornit de la cunoscuta expresie „Trick or Treat” („Ne dați ori nu ne dați?”).

De peste 14 ori mai mult decât într-un an obișnuit

Suma obținută depășește de peste 14 ori donațiile pe care adăpostul le primește de obicei într-un an, care nu ajung la 20.000 de dolari.

Jeffrey Parker, directorul Serviciului pentru Protecția Animalelor din comitatul Hanover, a recunoscut că nimeni nu se aștepta la un asemenea sprijin:

„Nu ne-am fi imaginat niciodată că un raton va face așa ceva pentru noi”, a spus Parker.

Camere corporale pentru agenți

Cu fondurile suplimentare, departamentul va cumpăra camere video corporale pentru cei opt agenți de protecție a animalelor. Acestea vor fi folosite pentru înregistrarea probelor în anchetele privind cruzimea față de animale, dar și în situațiile în care agenții sunt vizați de reclamații.

Achiziția a primit votul unanim al autorităților comitatului, într-o ședință din 28 octombrie, iar camerele vor intra în uz din ianuarie.

Un posibil fond pentru animalele rănite

Din vânzările generate de raton, departamentul a mai pus deoparte 140.000 de dolari. Potrivit lui Parker, instituția ia în calcul folosirea lor pentru un fond de urgență, destinat tratării animalelor rănite.

Despre ratonul eliberat în sălbăticie, directorul a avut o singură dorință. „Sper că trăiește bine undeva… și nu mai bea”, a glumit Parker.