Iubire de peste 70 de ani. Cuplul care arată că dragostea adevărată nu are vârstă

Într-o lume în care relațiile de lungă durată devin tot mai rare, povestea lui Anne și Bertrand (Franța) pare desprinsă dintr-un roman. Cei doi sunt căsătoriți din 2 aprilie 1956. El nu împlinise 23 de ani, iar ea avea doar 19. Mulți ar spune că erau prea mici când s-au căsătorit. Sau, poate, necopți. De aceea, au fost persoane în cercul lor de prieteni care au crezut că relația lor nu va dura. Acum, însă, după mai bine de 70 de ani petrecuți împreună, cei doi continuă să își arate afecțiunea cu o naturalețe care impresionează.

Astăzi, Anne are 89 de ani, iar Bertrand 93

Într-un moment surprins de publicația franceză Le Figaro, bărbatul își privește soția cu aceeași dragoste ca în tinerețe. El mărturisește simplu: „Este prințesa mea de peste 70 de ani. (…) Nu mă văd văduv”.

Aflată lângă el, Anne reacționează cu bucuria unei adolescente îndrăgostite. Cei doi împărtășesc gesturi tandre și priviri care spun mai mult decât orice declarație. Dincolo de anii care au trecut, relația lor pare construită pe un fundament solid: încredere, respect și recunoștință. In fiecare dimineață, el îi decojește un kiwi și i-l aduce la pat. Doamna nu mai vede prea bine și e gestul lui de iubire. După ce pregătește ceaiul, cei doi iau micul dejun în pat.

„Poate că încă nu ne-am descoperit pe deplin unul pe celălalt, dar avem liniștea de a ști că avem o valoare sigură lângă noi”, spune Anne, în timp ce îi caută cu afecțiune mâna soțului său. ”Am avut mereu senzația că facem parte din aceeași persoană. Că suntem aceeași persoană”, completează ea.

Povestea lor este o dovadă că dragostea nu se măsoară în cadouri spectaculoase sau promisiuni grandioase, ci în prezența constantă a celui de lângă tine. După șapte decenii de viață comună, Anne și Bertrand continuă să își ofere unul altuia cel mai prețios lucru: sentimentul că sunt acasă. Cei doi au trecut prin multe. Gândiți-vă doar că au împreună cinci copii, 20 de nepoți și 37 de strănepoți. Strănepotul cu numărul 38 e și el pe drum. Familie de familie, nu?