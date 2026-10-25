Ziua Armatei României, sărbătorită prin ceremonii, survoluri aeriene și retrageri cu torțe. De ce este atât de importantă data de 25 octombrie

România marchează duminică, 25 octombrie, Ziua Armatei României, una dintre cele mai importante sărbători militare ale statului român. În București și în numeroase garnizoane din țară sunt organizate ceremonii militare și religioase, expoziții de tehnică militară, concerte și tradiționale retrageri cu torțe, dedicate militarilor care au luptat și continuă să servească sub drapelul național.

Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Apărării Naționale, manifestările din Capitală includ o ceremonie militară și religioasă la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, unde au loc depuneri de coroane și jerbe de flori, schimbarea gărzii și survolul aeronavelor Forțelor Aeriene Române. Alte ceremonii sunt programate la Monumentul Eroilor Patriei și la Monumentul Eroilor Căzuți în Teatrele de Operații și pe Teritoriul României. Seara, militarii participă la tradiționala retragere cu torțe pe principalele artere ale Bucureștiului, iar în Parcul Cișmigiu este programat un concert al Muzicii Reprezentative a MApN.

Demonstrații militare

Evenimente similare au loc în marile garnizoane din țară, la Cluj-Napoca, Iași, Carei, Satu Mare, Alba Iulia și în alte localități. Programul cuprinde ceremonii comemorative, depuneri de coroane, expoziții de tehnică și armament militar, activități educative și întâlniri cu publicul. În unele orașe sunt organizate și demonstrații militare sau prezentări dedicate celor interesați de o carieră în Armata Română.

Ziua Armatei României este sărbătorită anual pe 25 octombrie, în baza Decretului nr. 381 din 1959. Data are o puternică încărcătură simbolică, deoarece marchează eliberarea orașului Carei, la 25 octombrie 1944, ultimul oraș românesc aflat sub ocupație străină în urma Dictatului de la Viena. Momentul a însemnat finalizarea eliberării nordului Transilvaniei și a rămas unul dintre cele mai importante repere ale istoriei militare românești.

Potrivit datelor istorice, peste 525.000 de militari români au participat la luptele desfășurate între 23 august și 25 octombrie 1944, iar aproximativ 58.000 au fost uciși, răniți sau dispăruți. După eliberarea teritoriului național, Armata Română a continuat ofensiva alături de forțele aliate, participând la operațiuni în Ungaria, Cehoslovacia și Austria până la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial în Europa.

Ziua Armatei rămâne, astfel, nu doar un moment de comemorare a eroilor căzuți pe câmpul de luptă, ci și o ocazie de recunoaștere a rolului pe care militarii români îl au astăzi în apărarea țării și în misiunile internaționale desfășurate sub egida NATO și a altor organizații de securitate.