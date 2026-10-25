Alarmă la Poliția Alba Iulia. Un bărbat înarmat cu o grenadă de airsoft a cerut să fie împușcat

Incident tensionat la Alba Iulia. Un bărbat înarmat cu o armă de tip airsoft și o grenadă utilizată în cadrul jocurilor de airsoft a intrat în sediul Poliției Municipiului și a cerut agentului aflat în serviciu să îl împuște.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore a bărbatului de 43 de ani. El va fi cercetat pentru ultraj și port sau folosire fără drept de obiecte periculoase.

Incidentul s-a petrecut sâmbătă, în zona de control acces a Poliției Municipiului Alba Iulia. Conform anchetatorilor, bărbatul avea asupra sa o armă de tip airsoft și o grenadă folosită în astfel de jocuri recreative. Acesta ar fi îndreptat obiectele respective către agentul de poliție aflat în serviciu și i-ar fi cerut în mod repetat să deschidă focul asupra sa.

Situația a fost gestionată fără ca vreuna dintre persoanele aflate în sediul instituției să fie rănită. Polițistul vizat nu a suferit leziuni corporale, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

În urma intervenției, oamenii legii au efectuat un control corporal asupra bărbatului. Cu această ocazie, asupra lui a fost găsit și un briceag, care a fost ridicat de către anchetatori în vederea continuării cercetărilor.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească motivul care l-a determinat pe bărbat să recurgă la acest gest. De asemenea, vor fi analizate starea sa psihică și eventualele probleme personale care ar putea explica comportamentul manifestat în sediul Poliției.

Cazul a stârnit numeroase reacții în comunitatea locală, mai ales că incidentul s-a petrecut chiar în incinta unei instituții publice. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, urmând ca aceștia să decidă ce măsuri preventive vor fi propuse după expirarea ordonanței de reținere.

Polițistul care era de serviciu nu a fost rănit.