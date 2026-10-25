Barcelona dă lovitura înainte de El Clasico. Un singur bilet costă mii de euro

FC Barcelona este pe cale să transforme marele duel cu Real Madrid într-un succes financiar fără precedent. Potrivit publicației spaniole SPORT, citată de News.ro, interesul uriaș pentru El Clasico de duminică a împins prețurile biletelor la niveluri record. Unele pachete VIP sunt vândute cu până la 8.000 de euro.

Clubul catalan a pus în vânzare biletele încă din 29 septembrie. Cele mai accesibile locuri costau inițial între 299 și 640 de euro. Pe măsură ce cererea a crescut, prețurile au urcat spectaculos. În prezent, ultimele bilete standard disponibile se vând cu sume cuprinse între 1.249 și 2.099 de euro, în funcție de poziția din stadion.

Pentru suporterii care își doresc o experiență exclusivistă, oferta este și mai costisitoare. Pachetele VIP pornesc de la aproximativ 2.400 de euro și ajung până la 8.000 de euro. Sumele ar putea permite Barcelonei să depășească precedentul record de încasări stabilit la un El Clasico disputat pe Camp Nou.

Explicațiile entuziasmului

La ultima confruntare dintre cele două rivale pe arena catalană, Barcelona a generat venituri de 16,4 milioane de euro din vânzarea biletelor. Meciul respectiv a avut o încărcătură specială pentru fanii blaugrana. Victoria obținută atunci a adus și titlul de campioană a Spaniei. Suma a depășit cu mult cele 13,9 milioane de euro încasate la un Clasico disputat anterior pe stadionul olimpic din Montjuïc.

Entuziasmul din jurul partidei este alimentat de mai mulți factori. Printre aceștia se numără revenirea lui José Mourinho pe banca tehnică a lui Real Madrid. I se alătură forma bună arătată de echipa pregătită de Hansi Flick și rivalitatea istorică dintre cele două cluburi.

Chiar dacă lucrările de modernizare ale stadionului limitează încă numărul total de spectatori, ritmul vânzărilor îi face pe oficialii Barcelonei să spere la o nouă performanță financiară remarcabilă. Deocamdată, clubul nu a prezentat o estimare oficială a încasărilor. Datele de până acum indică o seară care ar putea intra în istoria financiară a fotbalului spaniol.