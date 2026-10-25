„Oamenii sunt vacile viitorului”. Avertisment sumbru despre lumea dominată de AI

În timp ce dezbaterea despre inteligența artificială este dominată de scenarii spectaculoase cu mașini rebele și roboți care scapă de sub control, istoricul israelian Yuval Noah Harari spune că adevăratul pericol este cu totul altul. El crede că omenirea ar putea ajunge să nu mai înțeleagă lumea pe care o construiește. Potrivit lui Harari, riscul este apariția unei forme de „demență colectivă”, în care sistemele care organizează economia, administrația și viața socială devin imposibil de înțeles pentru oamenii obișnuiți.

În cadrul emisiunii Hyde Park Civilizace, difuzată de televiziunea publică cehă și citată de Antena 3, Harari a explicat că inteligența artificială nu mai este doar un instrument pasiv. Spre deosebire de tehnologiile din trecut, AI poate analiza informații, poate lua decizii și poate genera soluții într-un mod autonom, iar această capacitate se dezvoltă într-un ritm fără precedent.

Istoricul consideră că marile schimbări nu vor veni de pe câmpurile de luptă, ci din interiorul instituțiilor care țin în funcțiune civilizația. Băncile, bursele, tribunalele, administrațiile publice și marile companii sunt dependente de procesarea unor volume uriașe de date. În acest mediu, inteligența artificială dispune de avantaje evidente față de oameni. Un algoritm poate analiza în câteva secunde informații pe care un specialist nu le-ar putea parcurge în ani de zile.

O comparație…suprinzătoare

Pentru a ilustra situația, Harari a recurs la o comparație provocatoare. Așa cum o vacă nu poate înțelege existența piețelor financiare sau a conturilor bancare care îi influențează indirect soarta, oamenii riscă să se afle într-o poziție similară în raport cu sistemele inteligent artificiale ale viitorului. Deciziile vor continua să fie luate, lumea va funcționa, însă tot mai puțini vor înțelege mecanismele din spatele ei.

Avertismentul vine într-un moment în care investițiile globale în inteligența artificială ating niveluri record, iar competiția dintre marile companii tehnologice se intensifică. Pentru Harari, întrebarea esențială nu este dacă AI va deveni mai inteligentă decât oamenii, ci dacă societatea va reuși să păstreze controlul asupra unor sisteme din ce în ce mai complexe.

În opinia sa, miza nu este supraviețuirea tehnologiei, ci supraviețuirea capacității umane de a înțelege și de a influența lumea în care trăiește. Iar acesta, susține istoricul, ar putea fi cel mai mare test al secolului XXI.

Apreciat de Obama si Bill Gates

Yuval Noah Harari este un istoric, filosof și profesor israelian la Universitatea Ebraică din Ierusalim, considerat unul dintre cei mai influenți intelectuali contemporani. A devenit celebru la nivel mondial după publicarea volumului „Sapiens: Scurtă istorie a omenirii”, tradus în zeci de limbi și recomandat de lideri precum Barack Obama și Bill Gates. Harari este autor și al bestsellerelor „Homo Deus” și „21 de lecții pentru secolul XXI”, cărți în care analizează impactul tehnologiei, al inteligenței artificiale și al schimbărilor sociale asupra viitorului umanității. În ultimii ani, el a devenit una dintre cele mai ascultate voci în dezbaterea globală despre riscurile și oportunitățile generate de revoluția AI