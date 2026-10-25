Aproape 1.400 de arestări într-o singură noapte în Europa

Aproape 1.400 de persoane au fost arestate în timpul protestelor care au avut loc în mai multe state europene. Cele mai multe rețineri au fost raportate în Franța și Italia, după confruntări violente cu poliția.

Magda Colgiu-David - Senior Editor
Aproape 1.400 de arestări într-o singură noapte în Europa

Aproape 1.400 de persoane au fost arestate în timpul protestelor care au avut loc în mai multe state europene. Cele mai multe rețineri au fost raportate în Franța și Italia, după confruntări violente cu poliția.

Europa a traversat o nouă noapte tensionată, marcată de proteste, violențe stradale și un val de arestări. Potrivit ministrului francez de Interne, Laurent Nuñez, aproape 1.000 de persoane au fost arestate în Franța în urma manifestațiilor desfășurate sâmbătă în întreaga țară. Bilanțul este încă provizoriu și ar putea crește pe măsură ce poliția centralizează datele din teritoriu, scriu jurnaliștii de la cotidianul britanic The Guardian.

În Franța, peste 400.000 de oameni au participat la proteste. Confruntările dintre grupuri radicale și forțele de ordine au izbucnit în Paris, Marsilia, Lyon și alte orașe importante. Potrivit The Guardian, autoritățile au mobilizat aproximativ 70.000 de polițiști și jandarmi pentru a limita violențele.

Italia a raportat, la rândul său, un număr impresionant de rețineri. Postul public britanic BBC, citat de Rador, menționează că aproape 400 de persoane au fost reținute la nivel național în urma protestelor. Acesteau au avut loc la Roma, Milano, Torino, Bologna, dar și în alte orașe. Cele mai mari nemulțumiri sunt cele legate de scumpiri, de salariile mici și de cheltuielile militare în creștere.

Arestări în Spania după violențele de la Barcelona

În Spania, autoritățile din Barcelona au efectuat peste 100 de arestări după incidente produse în zona Plaça de Catalunya. Publicația Greek Reporter notează că mai multe afaceri au fost vandalizate sau jefuite. De asemenea, zeci de incendii au fost semnalate în timpul tulburărilor.

Violențe au fost înregistrate și în Belgia. Acolo, poliția s-a confruntat cu protestatari care solicitau condiții mai bune în sistemul educațional.

Potrivit Al Jazeera, confruntări între protestatari și forțele de ordine au avut loc și în Franța, Italia și Spania. Cele mai multe manifestații au fost legate de costul vieții și reducerile din serviciile publice.

Valul de proteste, desfășurat simultan în mai multe țări europene, a determinat autoritățile să mențină efective sporite de poliție și să monitorizeze atent apelurile la noi manifestații lansate pe rețelele sociale.

 

Val de nemulțumire în Europa: manifestații din Portugalia până în Albania

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3 comentarii

  2. E musai ca UE sa schimbe politica ticaloasa de politici băgate pe gat forțat cetățenilor UE, sa schimbe strategia politicii fata de Ucraina. Nu arestarile vor rezolva problemele, străzile vor fi din ce in ce mai pline de protestatari.Ne-au sărăcit. Vor arme in locul de paine. Schimbați conducerea UE e slab pregătită, sunt ticăloși, populisti, distrug tarile UE. Sa nu se mire cand se vor găsi tari care vor dori sa iasă din UE. Începutul ac acțiuni ar fi periculos si ar fi un precedent care va lasa lista deschisa.

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  3. O mai fi loc în arest pentru atàtea mii de oameni? Când i-ați adus puhoi în europa nu v-ați gàndit? Na, au devenit cetățeni, au deja nepoți aici, au propriile lor „țărișoare” în sânul țării gazdă. Și iaca protestează, incendiază, devastează (ieșim la Bobotează!😳)… Protestul nu vine din bună-stare și din condiții minunate. Ce-o să faceți acuma, o să arestați un sfert de țară? Ghinion! Iaca în Polonia, de exemplu, nu se-ntâmplă așa ceva. Oare de ce, doamna Ursula, d-le Macron etc…?🤔

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