Costel Alexe acuză o „vendetă politică de proporții” după vizita ministrului Sănătății la Iași

Tensiunile dintre administrația județeană din Iași și Ministerul Sănătății s-au amplificat după vizita efectuată în municipiu de ministrul Alexandru Rogobete.
Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, susține că anunțul privind trimiterea Inspecției de Stat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” reprezintă începutul unei acțiuni cu motivație politică îndreptată împotriva sa.
Liderul CJ Iași afirmă că declarațiile ministrului privind verificările care urmează să fie efectuate la unitatea medicală aflată în subordinea Consiliului Județean depășesc sfera administrativă și riscă să transforme un control instituțional într-un conflict politic de amploare.
Spitalul de Copii „Sfânta Maria” s-a aflat în centrul atenției publice în ultimele săptămâni, în contextul unor controverse și verificări privind modul de funcționare al unității sanitare. În acest cadru, Ministerul Sănătății a anunțat intensificarea controalelor și trimiterea unor echipe de specialiști pentru evaluarea situației.
Declarațiile lui Costel Alexe vin pe fondul unui conflict mai vechi dintre administrația județeană ieșeană și conducerea Ministerului Sănătății. În ultimele luni, șeful CJ a criticat în repetate rânduri deciziile luate la nivel central privind investițiile medicale și proiectele de infrastructură sanitară din județ.
Deocamdată, Ministerul Sănătății nu a comentat acuzațiile privind existența unei motivații politice în spatele controalelor anunțate. Verificările la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” ar urma să stabilească dacă unitatea respectă toate normele și procedurile impuse de legislația în vigoare
Ministrul Sănătății verifică pe teren marele șantier de la Spitalul Regional Iași