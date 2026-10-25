Costel Alexe acuză o „vendetă politică de proporții” după vizita ministrului Sănătății la Iași

Tensiunile dintre administrația județeană din Iași și Ministerul Sănătății s-au amplificat după vizita efectuată în municipiu de ministrul Alexandru Rogobete.

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, susține că anunțul privind trimiterea Inspecției de Stat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” reprezintă începutul unei acțiuni cu motivație politică îndreptată împotriva sa.

#PSDIași „E o formă de a spune voalat că urmează o vendetă politică de proporții pentru că nu am tolerat lipsa de fair-play și am explus clar și răspicat toată nedreptatea care s-a făcut cu alocările de fonduri pentru spitale prin PNRR. În loc sa fie preocupat de investițiile din sănătate și deblocarea finanțărilor pierdute chiar de domnia sa, principala preocupare rămâne show-ul politic și vânătoarea de vrăjitoare. Crede domnia sa că astfel se va răzbuna pe mine. Greșit! Se va răzbuna pe ieșeni, care vor avea de suferit în urma oricăui atac politic pe care îl pregătește Alexandru Rogobete. Evident că ieșenii nu merită asta, dar în stilul caracteristic,îl va răsplăti pe Rogobete și poate în 2028 îl vom vedea pe lista de parlamentari ieșeni, așa cum au făcut și cu Rafila. Frumos cu PSD la guvernare, nu?”scrie Alexe pe Facebook.

Liderul CJ Iași afirmă că declarațiile ministrului privind verificările care urmează să fie efectuate la unitatea medicală aflată în subordinea Consiliului Județean depășesc sfera administrativă și riscă să transforme un control instituțional într-un conflict politic de amploare.

Spitalul de Copii „Sfânta Maria” s-a aflat în centrul atenției publice în ultimele săptămâni, în contextul unor controverse și verificări privind modul de funcționare al unității sanitare. În acest cadru, Ministerul Sănătății a anunțat intensificarea controalelor și trimiterea unor echipe de specialiști pentru evaluarea situației.

Declarațiile lui Costel Alexe vin pe fondul unui conflict mai vechi dintre administrația județeană ieșeană și conducerea Ministerului Sănătății. În ultimele luni, șeful CJ a criticat în repetate rânduri deciziile luate la nivel central privind investițiile medicale și proiectele de infrastructură sanitară din județ.

Deocamdată, Ministerul Sănătății nu a comentat acuzațiile privind existența unei motivații politice în spatele controalelor anunțate. Verificările la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” ar urma să stabilească dacă unitatea respectă toate normele și procedurile impuse de legislația în vigoare