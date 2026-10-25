Brandurile de lux din Europa suferă pierderi din cauza scăderii cererii din China. A doua economie a lumii dă semne de încetinire

Cele șase cele mai mari companii de lux listate din Europa — care includ, de asemenea, Richemont, Prada și Moncler — au pierdut împreună 251 de miliarde de euro din valoarea de piață în acest an, potrivit Financial Times.

Scăderile au fost cele mai ample la LVMH și Hermès, cele două cele mai mari grupuri de lux, a căror capitalizare de piață s-a redus cu 131,6 miliarde de euro și, respectiv, 93,3 miliarde de euro.

Cererea venită din partea cumpărătorilor din China a fost motorul de creștere al industriei timp de peste un deceniu, dar o criză prelungită pe piața imobiliară și performanța slabă a bursei au subminat cererea internă în ultimii ani.

Economia Chinei încetinește

Creșterea lunară a vânzărilor cu amănuntul în a doua economie a lumii a fost în medie de mai puțin de 0,5% în ultimele șase luni, o încetinire accentuată față de anul precedent.

„Recuperarea consumatorului chinez de lux la care industria spera a intrat într-o pauză […], provocând o regresie a rezultatelor, presiune în jos asupra prețurilor acțiunilor și multe întrebări existențiale”, a declarat analistul Bernstein Luca Solca.

LVMH, Kering și Hermès au semnalat toate, la rezultatele publicate în această lună, o deteriorare vizibilă a situației din China în al treilea trimestru.

Vânzările diviziei de modă și articole din piele a LVMH — un barometru al grupului — au scăzut cu un procent situat la mijlocul intervalului de 10–20% în rândul clienților chinezi la nivel global, a declarat directorul financiar Cécile Cabanis.

„Încetinirea [cererii pentru modă și articole din piele] este, evident, determinată în mare parte de clientela chineză”, a spus Cabanis. „Sperăm că se va diminua. Nu suntem siguri când.”

Kering și Hermes, scăderi importante în vânzări

Situația la Kering, care deține și Saint Laurent și Bottega Veneta, este și mai gravă. Vânzările către consumatorii chinezi au scăzut cu 15–20% la nivelul întregului grup în al treilea trimestru, o accelerare față de scăderile de circa 10–20% raportate de Kering în trimestrul precedent.

Răcirea pieței din China a început să se resimtă chiar și la Hermès, una dintre cele mai rezistente case de lux. Vânzările globale ale diviziei de îmbrăcăminte gata purtată și accesorii a grupului au scăzut cu 2%, iar directorul financiar Eric du Halgouët a subliniat că o scădere recentă a bursei chineze, combinată cu o campanie de reprimare a averilor deținute în străinătate, a făcut situația mai dificilă.

Săptămâna aceasta a intrat în vigoare o politică prin care autoritățile chineze vor începe să perceapă un impozit de 20% asupra dividendelor și dobânzilor obținute din trusturi offshore.

Între timp, indicele CSI 300, care urmărește cele mai mari 300 de companii listate din China, a scăzut cu 19% în ultimele patru luni — o pierdere de valoare de peste 2.000 de miliarde de dolari — în contextul temerilor legate de consumul intern slab și de o potențială bulă a inteligenței artificiale.

Ce spun analiștii

Nick Anderson, analist la Berenberg, a declarat săptămâna aceasta că informațiile prezentate de Hermès i-au lăsat „mai multe întrebări decât răspunsuri”.

„Ne temem că expunerea excesivă la China și o expunere mai mare decât credeam anterior la un consumator mai orientat spre aspirație vor continua să afecteze veniturile Hermès”, a adăugat el.

Nu toate veștile pentru companiile de lux au fost negative în ultimele luni. Vânzările genților Birkin și ale altor genți de gamă superioară la Hermès au crescut cu 10,8%, în timp ce mărcile de bijuterii, inclusiv Tiffany, aparținând LVMH, și Boucheron, aparținând Kering, s-au bucurat de o cerere ridicată, ambele înregistrând creșteri cu două cifre ale vânzărilor în trimestru.

Dar chiar și cererea din SUA, care susținuse industria la începutul acestui an, s-a temperat în ultimele luni, pe măsură ce bursele s-au răcit, iar prețurile combustibililor au crescut brusc.

Scăderi ale cheltuielilor pe produse de lux

Datele privind plățile cu cardul, colectate de Citi, au înregistrat scăderi ale cheltuielilor de lux de cel puțin 4% în iulie, august și septembrie.

Unele mărci au resimțit încetinirea mai puternic decât altele. La un capăt se află Hermès, care a declarat că clienții săi americani continuă să cheltuiască la niveluri similare; la celălalt capăt se află Kering, mai expusă consumatorilor din clasa de mijloc cu aspirații.

Grupul listat la Paris a semnalat o presiune mai mare asupra consumatorilor americani, înainte de alegerile intermediare din noiembrie.

Fără semne clare de redresare pe cele mai importante piețe ale luxului, Luca Solca, de la Bernstein, a declarat că majoritatea companiilor din sector nu au „nimic mai bun de făcut” decât să încerce să devină mai eficiente, în așteptarea revenirii cumpărătorilor.

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