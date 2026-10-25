Zborurile din vacanța de toamnă, cu până la 15% mai scumpe. Unde pleacă familiile cu copii și în ce zi costă cel mai mult plecarea

Roma, Milano și Paris sunt destinațiile externe pe care familiile cu copii le caută cel mai des pentru vacanța școlară de toamnă din 2026, potrivit unei analize a platformei de rezervări Vola.ro, preluată de Agerpres.

Datele arată și că zborurile sunt mai scumpe decât anul trecut, pe aceleași rute, iar părinții rezervă mai devreme decât ceilalți călători.

Când este vacanța de toamnă

Potrivit ordinului ministrului educației privind structura anului școlar 2026-2027, vacanța de toamnă durează de sâmbătă, 24 octombrie 2026, până duminică, 1 noiembrie 2026. Cursurile se reiau luni, 2 noiembrie 2026.

Analiza Vola.ro a urmărit un interval ceva mai larg decât vacanța propriu-zisă: căutările familiilor pentru perioada 22-31 octombrie.

Italia, pe primul loc în căutări

„Căutările conturează însă o preferință puternică pentru Italia”, se arată în comunicatul platformei. Roma ocupă primul loc, cu 8,4% din căutările familiilor pentru vacanța de toamnă, urmată de Milano, cu 8%, și de Paris, cu 6,8%.

Preferința pentru Italia nu este nouă. În vacanțele de toamnă din 2024 și 2025, Italia a fost prima alegere a familiilor, cu 29% din călătorii în fiecare an, iar Spania a urmat, cu o pondere între 14% și 17%.

Parisul conduce la rezervări

Ce caută familiile nu coincide întru totul cu ce rezervă efectiv. Până acum, Parisul se află pe primul loc în rezervările familiilor cu copii pentru vacanța de toamnă din 2026, la fel ca în 2024, la aceeași dată.

Familiile reprezintă o parte importantă a clienților platformei: 20% din totalul rezervărilor de pe Vola.ro sunt făcute de familii cu copii.

Cât costă zborurile

Biletele de avion au devenit mai scumpe față de anul trecut. În vacanța de toamnă din 2025, jumătate dintre familiile care au rezervat prin platformă au plătit sub 171 de euro de persoană pentru un zbor dus-întors, cu taxele și serviciile suplimentare incluse.

Pentru vacanța din acest an, rezervările făcute până acum arată, pe aceleași rute, prețuri cu până la 15% mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut.

La prețul biletului se poate adăuga bagajul de cală, pe care îl include în rezervare una din patru familii.

Ziua plecării contează

Costul depinde și de momentul plecării. În ultimii doi ani, duminica a fost cea mai scumpă zi de plecare, iar pe aceleași rute zborurile din săptămâna vacanței de toamnă au costat cu aproximativ o treime mai mult decât cele făcute cu două săptămâni înainte.

Cum rezervă familiile și cât stau

Părinții își planifică vacanțele mai din timp decât adulții care călătoresc fără copii. Jumătate dintre familii rezervă cu cel puțin cinci săptămâni înainte de plecare, în medie cu aproximativ zece zile mai devreme decât ceilalți călători, iar doar una din cinci familii lasă rezervarea pentru ultimele două săptămâni.

Sejururile sunt, de regulă, scurte. Vacanțele durează patru sau cinci zile, cele mai multe rezervări sunt pentru grupuri de trei sau patru persoane, iar prima sâmbătă a vacanței este ziua în care pleacă cele mai multe familii.

Anul acesta, prima sâmbătă a vacanței cade pe 24 octombrie.