Noul ministru al Educației vrea să „îmbunătățească” Evaluarea Națională. Costreie: „Nu îmi propun să fac o revoluție care să bulverseze sistemul”

Sorin Costreie vorbit și despre clasele supraaglomerate și a subliniat că există aproximativ 5.000 de clase în întreaga cu peste 30 de elevi, situaţie pe care a calificat-o drept problematică.

Teo Voicu
Noul ministru al Educației vrea să „îmbunătățească” Evaluarea Națională. Costreie: „Nu îmi propun să fac o revoluție care să bulverseze sistemul”

Sursa FOTO: Pexels

Sorin Costreie vorbit și despre clasele supraaglomerate și a subliniat că există aproximativ 5.000 de clase în întreaga cu peste 30 de elevi, situaţie pe care a calificat-o drept problematică.

Ministrul Educației, Sorin Costrie, a declarat la Digi24 că își doreșete să îmbunătățească Evaluarea Națională pentru clasa a VIII-a, pentru ca rezultatele acestui examen să reflecte mai bine cunoştinţele elevilor. Acesta spune că ar putea fi introduse probe suplimentare, de socio-umane și de științe exacte, pe lângă Limba română și Matematică, însă nu a înaintat un orizont de timp pentru aceste modificări.

„Eu nu îmi propun să fac acum o revoluţie care să bulverseze sistemul, să schimbăm planurile cadru, manuale. (…) „În principiu da (ar vrea să facă schimbări la examenul de clasa a VIII-a – n.r.), pentru că devine o problemă naţională. În sensul în care aş vrea să-l îmbunătăţim”, a explicat Sorin Costreie.

El a mai precizat că aceasta este, în prezent, o viziune personală, care urmează să fie analizată împreună cu specialiştii.

„Aş mai aduce în joc şi o probă care să devină relevantă, să nu mai fie doar de Matematică şi Română. Deci universul şi cunoaşterea nu se reduce doar la Matematică şi Română. Aş aduce şi o probă de socio-umane şi una de ştiinţe exacte”, a spus ministrul Educaţiei.

Chiar și așa, o eventuală schimbare de acest tip nu ar fi operată imediat.

El a explicat că o astfel de decizie nu poate fi luată fără o perioadă de pregătire şi fără ca elevii să cunoască din timp regulile examenului.

„Schimbarea, dacă se face şi e normal să fie aşa, de exemplu, schimbi pentru copiii care intră în clasa a V-a, dar ei să ştie cum va fi evaluarea din clasa a VIII-a”, a declarat acesta.

Problema claselor supraaglomerate

Sorin Costreie a abordat problema numărului mare de elevi din unele clase. El a subliniat că există aproximativ 5.000 de clase în întreaga cu peste 30 de elevi, situaţie pe care a calificat-o drept problematică.

„Astăzi un maxim de 34. E mult, e enorm”, a spus acesta.

Totodată, el a admis că evoluţia sistemului de învăţământ după 1989 ridică probleme, în special în ceea ce priveşte diferenţele dintre mediul urban şi cel rural.

„Asta e un fapt. Adică uitându-ne pe evoluţie e un fapt şi partea cea mai tulburătoare e hăul acesta care creşte între urban şi rural. Şi pe mine asta m-a îngrijorat cel mai mult”, a mai declarat Sorin Costreie.

Citește și

Ilie Bolojan recunoaște că supraimpozitarea contractelor part-time nu fost o măsură „bună”. Fostul premier vorbește despre o „aristocrație bugetară”

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro