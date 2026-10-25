„Eu nu îmi propun să fac acum o revoluţie care să bulverseze sistemul, să schimbăm planurile cadru, manuale. (…) „În principiu da (ar vrea să facă schimbări la examenul de clasa a VIII-a – n.r.), pentru că devine o problemă naţională. În sensul în care aş vrea să-l îmbunătăţim”, a explicat Sorin Costreie.

El a mai precizat că aceasta este, în prezent, o viziune personală, care urmează să fie analizată împreună cu specialiştii.

„Aş mai aduce în joc şi o probă care să devină relevantă, să nu mai fie doar de Matematică şi Română. Deci universul şi cunoaşterea nu se reduce doar la Matematică şi Română. Aş aduce şi o probă de socio-umane şi una de ştiinţe exacte”, a spus ministrul Educaţiei.

Chiar și așa, o eventuală schimbare de acest tip nu ar fi operată imediat.

El a explicat că o astfel de decizie nu poate fi luată fără o perioadă de pregătire şi fără ca elevii să cunoască din timp regulile examenului.

„Schimbarea, dacă se face şi e normal să fie aşa, de exemplu, schimbi pentru copiii care intră în clasa a V-a, dar ei să ştie cum va fi evaluarea din clasa a VIII-a”, a declarat acesta.

Problema claselor supraaglomerate

Sorin Costreie a abordat problema numărului mare de elevi din unele clase. El a subliniat că există aproximativ 5.000 de clase în întreaga cu peste 30 de elevi, situaţie pe care a calificat-o drept problematică.

„Astăzi un maxim de 34. E mult, e enorm”, a spus acesta.

Totodată, el a admis că evoluţia sistemului de învăţământ după 1989 ridică probleme, în special în ceea ce priveşte diferenţele dintre mediul urban şi cel rural.

„Asta e un fapt. Adică uitându-ne pe evoluţie e un fapt şi partea cea mai tulburătoare e hăul acesta care creşte între urban şi rural. Şi pe mine asta m-a îngrijorat cel mai mult”, a mai declarat Sorin Costreie.

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