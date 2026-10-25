Arhiepiscopia din New York va plăti despăgubiri de 800 de milioane de dolari către enoriașii abuzați sexual de membri ai clerului

Arhiepiscopul Ronald Hicks a trimis sâmbătă un e-mail clerului, confirmând înțelegerea, după ce avocații supraviețuitorilor presupuselor abuzuri au anunțat-o, notează CNN. Hicks a declarat că acordul nu va fi definitiv până când părțile îl vor semna, acțiune programată pentru săptămâna de 6 noiembrie.

Singura despăgubire mai mare pentru cereri privind abuzurile sexuale în Statele Unite a fost cea acordată de Arhiepiscopia din Los Angeles, care a convenit în 2024 să plătească 880 de milioane de dolari pentru 1.000 de victime ale abuzurilor, în plus față de 740 de milioane de dolari plătiți anterior pentru alte cereri.

În iunie, Arhiepiscopia din San Francisco a convenit o despăgubire de 395 de milioane de dolari pentru aproximativ 500 de procese privind abuzurile comise de membri ai clerului, iar în decembrie 2025 un judecător federal a aprobat o înțelegere prin care Arhiepiscopia din New Orleans a acceptat să plătească cel puțin 230 de milioane de dolari victimelor abuzurilor.

Acordul cu Arhiepiscopia din New York ar pune capăt unui șir de procese care a durat mai bine de șapte ani. Părțile au convenit în mai asupra unui cadru pentru înțelegere, care prevedea ca fiecare persoană care a depus o cerere să o aprobe.

„Acordul unanimitar al supraviețuitorilor care au depus cereri împotriva Arhiepiscopiei din New York marchează un moment puternic în demersul pentru justiție”, a declarat Jeff Anderson, avocat care reprezintă persoane care au depus mai mult de 1.000 de cereri împotriva Bisericii Catolice din statul New York, într-un comunicat.

„Prin curajul, sacrificiul și determinarea lor, supraviețuitorii au contribuit la o confruntare cu realitatea și la un pas semnificativ spre responsabilizare.”

Ce teritoriu acoper arhiepiscopia

Arhiepiscopia din New York cuprinde cartierele Bronx, Manhattan și Staten Island, precum și șapte comitate la nord de New York, și adăpostește aproximativ 300 de biserici, peste 150 de școli parohiale și 2,5 milioane de catolici.

În e-mailul trimis clerului, Hicks a declarat că, dacă membrii bisericii întreabă despre înțelegere, „vă rugăm să le spuneți că s-au înregistrat progrese importante”.

„Suntem pe punctul de a putea, dacă Dumnezeu vrea, să aducem o oarecare măsură de vindecare și reconciliere tuturor victimelor-supraviețuitorilor”, a scris el.

„Acest acord va permite, de asemenea, arhiepiscopiei să își îndrepte din nou întreaga atenție către misiunea ei de a propovădui Evanghelia, de a vindeca bolnavii, de a avea grijă de săraci și de cei nevoiași, de a primi străinul și de a educa copiii noștri.”

Legea care ajută supraviețuitorii abuzurilor sexuale

O lege din New York adoptată în 2019 permite supraviețuitorilor abuzurilor sexuale asupra copiilor să depună procese împotriva agresorilor lor și a instituțiilor care i-au protejat, până la vârsta de 55 de ani.

Persoanele care împliniseră deja 55 de ani la momentul adoptării legii au primit, de asemenea, până în august 2021 pentru a depune procese, indiferent de momentul în care s-ar fi produs presupusele abuzuri.

„Aceasta este o realizare extraordinară pentru supraviețuitori”, a spus Trusha Goffe, avocat în firma lui Anderson. „Supraviețuitorii au rămas fermi pe parcursul mai multor ani de procese pentru a ajunge la această înțelegere monumentală.”

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