Slovacia votează. Alegerile locale, primul mare test pentru partidele aflate la putere

Important scrutin local și regional în Slovacia. Milioane de alegători sunt chemați să își aleagă primarii, consilierii locali, președinții regiunilor autonome și reprezentanții din consiliile regionale. Alegerile sunt considerate un test politic relevant înaintea viitoarelor competiții naționale și oferă o imagine asupra raportului de forțe dintre principalele partide din țară. Scrutinul este considerat drept un test pentru premierul Robert Fico.

Potrivit informațiilor publicate de presa slovacă, secțiile de votare s-au deschis la ora 07:00, iar primele rezultate parțiale sunt așteptate după închiderea urnelor. Alegătorii votează simultan pentru administrațiile locale și pentru conducerea celor opt regiuni autonome ale Slovaciei.

Miza este una semnificativă. Autoritățile locale și regionale gestionează proiecte de infrastructură, transport, educație și dezvoltare economică, precum și fonduri în valoare de miliarde de euro. Din acest motiv, partidele tratează scrutinul ca pe o confruntare politică majoră, capabilă să influențeze climatul politic din următorii ani.

Sondajele indică o competiție strânsă

Campania electorală a fost dominată de teme precum costul vieții, dezvoltarea regională, starea serviciilor publice și investițiile în infrastructură. În marile orașe, inclusiv în Bratislava și Košice, competiția pentru funcțiile de primar și pentru conducerea administrațiilor regionale este urmărită cu interes de opinia publică și de liderii politici naționali.

Scrutinul are loc într-un context politic în care sondajele indică o competiție strânsă între principalele forțe politice slovace. Un sondaj Ipsos publicat în această săptămână arată că partidul Progressive Slovakia (PS) și formațiunea SMER se află aproape la egalitate în intențiile de vot, semn că scena politică rămâne puternic fragmentată.

Rezultatele alegerilor locale și regionale nu vor modifica direct configurația guvernului de la Bratislava. Totuși, ele sunt privite ca un indicator important al stării de spirit a electoratului și al capacității partidelor de a-și mobiliza susținătorii înaintea următoarelor bătălii electorale naționale.