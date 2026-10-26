Alegeri în Bulgaria. Iliana Iotova conduce după primul tur. Duel cu Andrey Gyurov pe 1 noiembrie

Alegeri prezidențiale în Bulgaria: Iliana Iotova conduce după primul tur, dar se va confrunta cu Andrey Gyurov în turul al doilea, pe 1 noiembrie.

Mădălina Hodea
Alegeri în Bulgaria. Iliana Iotova conduce după primul tur. Duel cu Andrey Gyurov pe 1 noiembrie

Alegeri prezidențiale în Bulgaria: Iliana Iotova conduce după primul tur, dar se va confrunta cu Andrey Gyurov în turul al doilea, pe 1 noiembrie.

Președinta în exercițiu a Bulgariei, Iliana Iotova, s-a clasat pe primul loc în turul întâi al alegerilor prezidențiale, potrivit sondajelor realizate la ieșirea de la urne. Diferența față de principalul său contracandidat, Andrey Gyurov, este însă relativ mică, iar cei doi urmează să se confrunte în turul al doilea, programat pentru 1 noiembrie, scrie News.ro.

Conform sondajului realizat de institutul Trend, tandemul format din Iliana Iotova și candidatul la funcția de vicepreședinte, Kiril Valchev, a obținut 36,5% din voturi. Andrey Gyurov și Georgi Kandev, susținuți de opoziția prooccidentală, s-au clasat pe locul al doilea, cu 32,4%.

Un alt sondaj, realizat de institutul Myara, indică un rezultat asemănător. Iotova și Valchev ar fi obținut 35,2% din voturi, în timp ce echipa lui Gyurov ar fi primit 32,2%. Datele sunt preliminare și urmează să fie confirmate prin numărarea oficială a buletinelor de vot.

Cine sunt principalii candidați

Iliana Iotova a preluat funcția de președinte al Bulgariei în ianuarie 2026, după demisia lui Rumen Radev, care a părăsit funcția pentru a intra în competiția politică parlamentară. Înainte de acest moment, Iotova a ocupat funcția de vicepreședinte al țării, începând din 2017.

Candidata este cunoscută pentru susținerea dialogului cu Moscova, inclusiv în contextul războiului din Ucraina. Ea beneficiază de sprijinul formațiunii Bulgaria Progresistă, asociată cu Rumen Radev, și al Partidului Socialist Bulgar.

De cealaltă parte, Andrey Gyurov este un fost premier interimar, susținut de forțe politice prooccidentale. Acesta promovează o apropiere mai puternică de partenerii occidentali și susține continuarea sprijinului pentru Ucraina.

Prin urmare, confruntarea dintre cei doi candidați nu se rezumă la competiția pentru funcția prezidențială, ci reflectă și diferențe de viziune privind relațiile Bulgariei cu Rusia, Uniunea Europeană și aliații occidentali.

Naționaliștii, pe locul al treilea

Potrivit sondajului Trend, pe locul al treilea s-au clasat Kostadin Kostadinov și Petar Volgin, cu 14% din voturi. Aceștia sunt urmați de Radostin Vasilev și Krasimir Manov, cu 3,4%, respectiv de Ivelin Mihaylov și Yuliana Mateeva, cu 3%.

Ivan Hristanov și Stoyanka Cherkezova au obținut 1,7%, potrivit aceleiași cercetări. De asemenea, 3,6% dintre alegători au ales opțiunea „Nu susțin niciun candidat”.

Datele institutului Myara plasează, la rândul lor, tandemul Kostadinov-Volgin pe poziția a treia, cu 13,4%.

Turul al doilea, decisiv pe 1 noiembrie

Niciunul dintre candidați nu a obținut majoritatea necesară pentru a câștiga președinția din primul tur, astfel că alegătorii vor reveni la urne duminica viitoare, pe 1 noiembrie.

 

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