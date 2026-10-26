Prima măsura a ministrului Transporturilor. A limitat accesul presei pe șantiere

Prima decizie asumată la nivelul Ministerului Transporturilor schimbă direct modul de interacțiune dintre autorități, constructori și presă. Instituția a hotărât să limiteze accesul reprezentanților mass-media pe marile șantiere de infrastructură.

Jurnaliștii nu mai au libertatea să viziteze aceste obiective strategice fără un acord formal prealabil. Noua regulă impune o coordonare strictă. Astfel, reporterii și echipele de televiziune nu mai pot stabili data și ora vizitelor în mod unilateral.

Procedură restrictivă și consultarea antreprenorului

Ministerul justifică noul regulament prin necesitatea aplicării normelor de securitate și sănătate în muncă. Activitățile de construcție de pe șantiere implică riscuri tehnice, se arată în postarea în care Ministerul explică decizia. Din acest motiv, orice acțiune de documentare a jurnaliștilor trebuie convenită cu mult timp înainte.

Reprezentanții presei au obligația să transmită o solicitare scrisă către beneficiarul investiției. Acesta va contacta ulterior antreprenorul pentru a fixa un interval orar, în funcție de programul lucrărilor. Simpla transmitere a unei cereri de acreditare nu garantează intrarea pe șantier la ora dorită de jurnaliști. Accesul fizic este condiționat de aprobarea constructorului, se arată în aceeași postare.

În momentul sosirii pe amplasament, jurnaliștii trebuie să parcurgă un instructaj obligatoriu. Purtarea echipamentului individual de protecție devine regulă pentru orice echipă de filmare. Antreprenorul are datoria să asigure un perimetru sigur pentru vizitatori, fără să afecteze ritmul de execuție a lucrărilor.

Legea 544 și limitarea vizitelor inopinate

Reprezentanții ministerului invocă Legea 544/2001 referitoare la informațiile de interes public. Instituția precizează că actul normativ obligă autoritățile să comunice datele cerute, dar nu oferă presei un drept fizic și necondiționat de acces pe un șantier.

Pe cale de consecință, noul regulament anulează posibilitatea jurnaliștilor de a verifica stadiul lucrărilor prin vizite inopinate. Toate acțiunile de documentare de pe teren se vor desfășura exclusiv după un program aprobat de șefii de șantier.

Ministerul a fundamentat din punct de vedere legal acest demers. Decizia are la bază prevederile din Legea 319/2006 a securității în muncă, Hotărârea de Guvern 300/2006 pentru șantierele temporare și noul Cod al urbanismului asumat prin Legea 169/2026. Această abordare vrea să protejeze jurnaliștii de accidente, dar restrânge considerabil capacitatea presei de a monitoriza independent marile proiecte de infrastructură.