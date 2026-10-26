Fostul președinte Traian Băsescu a analizat modul de funcționare a noului executiv într-o intervenție la Digi24. El a afirmat că liderul Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, va controla deciziile de la Palatul Victoria. Acest control se va exercita indirect, prin intermediul vicepremierului Marian Neacșu.

„O, categoric, da. Deci mecanismul va fi așa: Stăpânul guvernului va fi Grindeanu, dar nu direct, ci prin vicepremierul Neacșu, care e experimentat. Prin Neacșu, Grindeanu le va transmite miniștrilor ce e de făcut. Deci șeful de facto al miniștrilor PSD va fi Neacșu în guvern”, a declarat fostul președinte.

Reafirmarea autorității la sediul partidului

Traian Băsescu a susținut că liderul social-democrat va convoca frecvent miniștrii la sediul formațiunii politice. Scopul acestor întâlniri interne este reafirmarea autorității politice asupra membrilor cabinetului.

„Din când în când, ca să se știe cine-i jupânul, Grindeanu o să cheme miniștrii la partid, ceea ce a și făcut. Deci cred că în zona asta suntem. Aș spune că nimic spectaculos. Când ai un guvern și PSD, ăsta e mecanismul pe care funcționează. De fapt, guvernul e la partid, nu la Palatul Victoria”, a precizat Traian Băsescu.

Premierul Luca Niculescu, o posibilă țintă a atacurilor

Fostul șef al statului a explicat și o posibilă vulnerabilitate a premierului Luca Niculescu. El nu exclude scenariul în care prim-ministrul va deveni ținta principală a atacurilor lui Sorin Grindeanu. Această situație va apărea imediat dacă măsurile adoptate vor provoca nemulțumirea populației.

„Păi, eu nu exclud posibilitatea ca, la un moment dat, Luca Niculescu, premierul, să devină ținta lui Grindeanu în atacuri, dacă merge ceva prost sau dacă vor fi măsuri care nu vor fi pe placul populației. Deci, ăsta e filmul. Nu vă pot spune de ce ar accepta Luca Niculescu o formulă de asta, pentru că el a acceptat să fie premierul PSD. El a avut libertate de la președinte să-și aleagă varianta în care vrea să guverneze. El a mers pe varianta PSD, nu altcineva”, a afirmat Băsescu.

Responsabilitatea PSD pentru un guvern minoritar

În același context, Traian Băsescu a descris actualul cabinet drept un guvern minoritar. El a subliniat că executivul nu beneficiază de o majoritate parlamentară permanentă. Totodată, fostul președinte consideră că Partidul Social Democrat trebuie să își asume responsabilitatea pentru dificultățile economice lăsate de cabinetul condus anterior de Marcel Ciolacu.

„Deci, avem un guvern deocamdată, asta știm sigur. Guvernul e și minoritar, în sensul că nu are o majoritate permanentă în Parlament, și, în sfârșit, PSD își asumă responsabilitatea pentru rezolvarea unor dificultăți în care ei au băgat țara prin Ciolacu. De data asta au rămas să plătească factura dacă e ceva de plătit sau să le construim statui dacă vor fi extraordinari în găsirea soluțiilor”, a concluzionat Traian Băsescu.