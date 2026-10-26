Traian Băsescu explică susținerea lui Ilie Bolojan în PNL. Fostul segment PDL controlează funcțiile cheie din teritoriu

Traian Băsescu a analizat situația actuală a partidelor de dreapta dintr-o perspectivă critică. El a evidențiat provocările majore pentru Partidul Național Liberal (PNL) și Uniunea Salvați România (USR). Într-o intervenție, fostul șef al statului a evaluat șansele unei alianțe între cele două formațiuni politice. Discuția s-a concentrat pe figura președintelui PNL, Ilie Bolojan, și pe capacitatea acestuia de a coagula forțele opoziției democratice.

Problemele interne din PNL și sprijinul fostului PDL

Traian Băsescu a afirmat că Ilie Bolojan are o misiune dificilă în propriul partid. Noul președinte liberal trebuie să elimine asperitățile interne și să unifice facțiunile divergente. Abia după atingerea acestui obiectiv organizațional, Bolojan va putea să aspire la titlul de lider al opoziției. Fostul președinte a confirmat existența a două grupări distincte în interiorul PNL în acest moment, conform news.ro.

Totuși, Traian Băsescu a exclus riscul ca Ilie Bolojan să piardă funcția de președinte al partidului. Gruparea adversă este veche, dar lipsită de forță reală. În schimb, Bolojan beneficiază de o susținere masivă din partea fostului sment PDL, coordonat de Vasile Blaga. Această aripă controlează cele mai importante funcții administrative din teritoriu. Foștii membri PDL ocupă posturile de primari în marile orașe și conduc consiliile județene. Acest sprijin teritorial garantează stabilitatea lui Ilie Bolojan în fruntea partidului.eg

Lipsa unui lider pentru o alianță cu USR

Fostul președinte a analizat și perspectivele unei colaborări strânse între PNL și USR. El a identificat o vulnerabilitate comună pentru ambele partide. Niciuna dintre aceste formațiuni nu deține un lider cu o forță mare de atracție electorală.

În viziunea sa, absența unui astfel de politician blochează formarea unei alianțe solide. O colaborare politică necesită o motivație puternică. Aceasta trebuie generată de un lider capabil să tracteze ambele partide spre un scor electoral ridicat. Traian Băsescu a menționat explicit că nu îl vede pe Ilie Bolojan în acest rol central. Deocamdată, președintele PNL nu demonstrează capacitatea necesară pentru a trage după sine o alianță între cele două forțe de dreapta.

Relația președintelui Nicușor Dan cu USR

Discuția a abordat și situația președintelui Nicușor Dan. Traian Băsescu a comentat relația actuală dintre șeful statului și partidul pe care l-a fondat în trecut. Fostul președinte consideră că Nicușor Dan a rupt prea repede și prea abrupt legăturile cu USR. Din acest motiv, membrii USR nu se vor poziționa ca adversari direcți, dar nici nu vor oferi o susținere politică asumată pentru inițiativele prezidențiale.