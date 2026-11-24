Pentagonul amână trimiterea a aproximativ 60 de rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot către Ucraina, deși livrările au fost deja aprobate de Washington, iar aliații occidentali au asigurat finanțarea. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, nu a autorizat încă transferul armamentului, inclusiv al rachetelor aflate în depozitele unor state europene. Întârzierile vin în contextul intensificării atacurilor rusești asupra orașelor și infrastructurii energetice ucrainene, relatează Financial Times.

Potrivit sursei citate, este vorba despre rachete de interceptare PAC-3 și PAC-2, produse în Statele Unite. Deoarece armamentul este de fabricație americană, orice transfer către Ucraina are nevoie de aprobarea Washingtonului. Regula se aplică inclusiv rachetelor aflate deja în arsenalele statelor europene.

Patru transporturi de rachete Patriot așteaptă aprobarea Pentagonului

Din cele aproximativ 60 de rachete, 40 sunt interceptoare PAC-3, considerate printre cele mai eficiente arme de care dispune Ucraina împotriva rachetelor balistice rusești. Opt dintre acestea trebuiau livrate în septembrie, zece în octombrie și alte zece în noiembrie. Un ultim transport, format din 12 rachete, este programat pentru decembrie. Niciuna dintre cele patru tranșe nu a primit însă autorizația necesară. Alte aproximativ 20 de rachete PAC-2, dintr-o generație mai veche, au fost alocate Ucrainei, dar se află în aceeași situație.

Lipsa interceptoarelor afectează capacitatea Kievului de a se apăra împotriva bombardamentelor rusești. Oficialii ucraineni susțin că, atunci când lansatoarele Patriot rămân fără muniție, aproape toate rachetele balistice lansate de Rusia își ating țintele.

Sistemele Patriot se numără printre puținele arme occidentale capabile să intercepteze rachetele balistice folosite de Moscova. Modelul PAC-3 distruge ținta prin impact direct, în timp ce PAC-2 utilizează un focos care explodează în apropierea acesteia.

Zelenski avertizează că Rusia pregătește noi atacuri

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Statelor Unite să permită cât mai repede transferul armamentului cumpărat de aliații Kievului.

„Este foarte important ca America să autorizeze transferul rachetelor pentru sistemele Patriot pe care partenerii noștri le-au plătit deja”, a declarat Zelenski duminică.

Luni seară, liderul ucrainean a avertizat că serviciile de informații de la Kiev au identificat pregătiri pentru noi atacuri rusești.

„Este important ca Statele Unite și alte țări de care depinde furnizarea interceptoarelor antibalistice pentru protejarea orașelor și infrastructurii noastre să acorde și ele atenție acestor avertismente”, a spus președintele ucrainean.

Zelenski reclamase încă de la sfârșitul lunii octombrie că aștepta de aproape o lună semnătura lui Pete Hegseth pentru livrările destinate sistemelor Patriot și NASAMS. Între timp, transferul rachetelor pentru NASAMS a fost autorizat. Potrivit oficialilor ucraineni, acestea se află deja în drum spre Ucraina. Solicitat să explice întârzierile, un purtător de cuvânt al Pentagonului a transmis că „nu a existat nicio schimbare în politica Departamentului de Război privind sprijinul acordat Ucrainei”. Acesta a refuzat să ofere alte detalii.

Situația este cu atât mai dificilă pentru Kiev cu cât stocurile internaționale de rachete Patriot sunt reduse.

Zelenski a declarat luna trecută că Ucraina a primit, în medie, doar 12 interceptoare Patriot lunar din partea Statelor Unite în acest an. În același timp, Rusia lansează aproximativ 150 de rachete balistice pe lună.

Liderul ucrainean i-a cerut lui Donald Trump un pachet de 300 de interceptoare pentru sezonul rece. Președintele american a refuzat însă solicitarea, invocând stocurile insuficiente la nivel mondial.

SUA întârzie și aprobarea producerii rachetelor Patriot în Ucraina

Pe lângă livrările de armament, Pentagonul amână și procedura prin care Ucraina ar urma să primească permisiunea de a fabrica propriile interceptoare Patriot. Donald Trump i-a promis lui Zelenski, în iulie, că Washingtonul va permite producerea rachetelor americane pe teritoriul ucrainean.

„Le vom da dreptul să producă Patriot, le vom arăta cum să facă acest lucru”, declara atunci președintele SUA.

Deși Pete Hegseth a aprobat acordul, documentația a fost trimisă ulterior subsecretarului Pentagonului responsabil de achiziții, Michael Duffey, pentru o nouă analiză. Un oficial american a declarat pentru Financial Times că Pentagonul continuă să lucreze la dezvoltarea cooperării industriale dintre Statele Unite, Europa și Ucraina în domeniul sistemelor Patriot. Zelenski a recunoscut că primele rachete fabricate în Ucraina ar putea fi disponibile abia peste câțiva ani. Totuși, aprobarea acordului ar permite începerea procesului de construire a liniilor de producție.

Întârzierile apar și pe fondul deteriorării relațiilor dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski. În ultimele săptămâni, președintele american l-a acuzat pe liderul ucrainean că nu dorește încheierea războiului și a sugerat că Ucraina ar avea nevoie de un nou președinte.

Potrivit Financial Times, unii oficiali de la Kiev se tem că administrația Trump folosește ajutorul militar pentru a pune presiune asupra Ucrainei în negocierile de pace. Aceștia interpretează întârzierile livrărilor, dar și restricțiile recente impuse rețelei de comunicații prin satelit Starshield, drept posibile încercări de a slăbi poziția Kievului și de a-l determina să accepte concesii teritoriale în favoarea Rusiei.

Fostul ambasador ucrainean la Uniunea Europeană, Kostiantyn Yelisieiev, a avertizat că negocierile nu pot avea succes fără o capacitate militară puternică.