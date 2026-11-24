Elena Lasconi lansează acuzații dure la adresa clasei politice, a serviciilor secrete și a judecătorilor Curții Constituționale, la doi ani de la primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024. Fosta candidată la Cotroceni susține că românii și-au pierdut încrederea în vot, iar anularea scrutinului l-a transformat pe Călin Georgescu într-un martir.

Într-un mesaj pe Facebook, primarul municipiului Câmpulung Muscel face o paralelă între lipsa răspunsurilor privind anularea alegerilor și întrebările rămase fără răspuns după Revoluția din 1989.

„Astăzi se împlinesc doi ani de când milioane de români au votat cu speranța că pot schimba în bine țara pe care o iubesc. Sistemul a trântit de pământ cu voturile noastre, am pierdut speranța, trăim mai prost și mai neîncrezători”, a scris Elena Lasconi.

Lasconi: Dacă intra Ciolacu în turul al doilea, nu se anula nimic

Fosta președintă a USR prezintă șapte concluzii pe care le numește certitudini în legătură cu anularea alegerilor prezidențiale.

Aceasta consideră că decizia CCR a reprezentat cea mai gravă încălcare a democrației din România și susține că scrutinul nu ar fi fost anulat dacă Marcel Ciolacu s-ar fi calificat în turul al doilea.

„A doua, dacă în turul al doilea intra Ciolacu, NU se anula nimic, chiar dacă am fi avut dovezi solide și clare, pe care nu le avem, că boții Rusiei zburdau prin toate rețelele sociale din România”, a mai scris Lasconi.

Totodată, aceasta pune sub semnul întrebării motivele pentru care alegerile parlamentare nu au fost anulate, în condițiile în care autoritățile au invocat ingerințe externe în procesul electoral. În opinia sa, rezultatul primului tur al prezidențialelor a deranjat sistemul politic.

Atac la adresa lui Nicușor Dan

Elena Lasconi îl critică și pe actualul președinte al României, Nicușor Dan, despre care susține că nu va face public întregul adevăr privind anularea scrutinului.

„A șaptea nu are nicio legătură cu magia numărului șapte, ci cu certitudinea că la Cotroceni este omul sistemului și că nu vom afla de la acesta adevărul despre anularea alegerilor și nici un alt adevăr”, a transmis fosta candidată la prezidențiale.

Lasconi mai susține că decizia judecătorilor constituționali a favorizat răspândirea teoriilor conspirației și a afectat încrederea românilor în procesul electoral.

Pe 24 noiembrie 2024, Călin Georgescu și Elena Lasconi s-au calificat în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. La 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a decis, în unanimitate, anularea întregului proces electoral.