Serbia ar putea introduce săptămâna de lucru de patru zile, fără ca angajații să piardă bani la salariu. Formațiunea politică susținută de mișcarea studențească, care a câștigat alegerile parlamentare anticipate din octombrie, pregătește și restricții drastice pentru emisiunile de tip reality-show.

Potrivit publicației britanice The Telegraph, „Lista Studenților” își propune să schimbe atât condițiile de muncă ale angajaților, cât și peisajul mediatic al țării, după înlăturarea de la putere a formațiunii lui Aleksandar Vučić.

Patru zile de muncă, fără salarii mai mici

Una dintre principalele propuneri vizează încurajarea companiilor să reducă programul de lucru la 32 de ore pe săptămână, fără diminuarea veniturilor angajaților.

Programul politic include și alte măsuri pentru protejarea salariaților:

Limitarea orelor suplimentare la maximum opt ore pe săptămână;

Restricționarea utilizării contractelor de muncă pe perioadă determinată;

Interzicerea contactării angajaților de către superiori în afara programului de lucru.

Propunerile marchează o schimbare față de modelul economic promovat în timpul administrației Vučić, care a mizat pe atragerea investitorilor străini prin costuri relativ reduse ale forței de muncă. Specialiștii avertizează însă că introducerea săptămânii de lucru de patru zile ar putea fi dificilă într-o țară cu venituri medii, precum Serbia.

Vuk Vuksanović, profesor specializat în politica externă a Serbiei la King’s College London, consideră că un asemenea model este mai apropiat de economiile statelor scandinave și necesită o pregătire economică prealabilă.

Emisiunile de tip reality-show, limitate la 45 de minute pe zi

O altă reformă vizează programele de televiziune. Formațiunea dorește ca emisiunile de tip reality-show să nu mai fie difuzate pe posturile naționale cu acces gratuit înainte de ora 23:00. Durata acestora ar urma să fie limitată la 45 de minute pe zi.

Producții populare, precum „Elita”, realizată după un concept asemănător celui al emisiunii „Big Brother”, ar putea rămâne disponibile prin intermediul serviciilor cu abonament, însă cu restricții de vârstă și sisteme de control parental.

Televiziunile ar urma să fie obligate să întrerupă imediat difuzarea în cazul unor scene de violență, amenințări sau discursuri care incită la ură. Reprezentanții mișcării studențești consideră că asemenea emisiuni au contribuit la normalizarea agresivității și a vulgarității în societatea sârbă.

De la proteste de stradă la majoritate parlamentară

„Lista Studenților” a obținut 140 dintre cele 250 de mandate parlamentare la alegerile anticipate din 25 octombrie 2026. Mișcarea s-a format în urma tragediei din noiembrie 2024, când prăbușirea unei copertine din beton la gara din Novi Sad a provocat moartea a 16 persoane. Incidentul a declanșat ample manifestații împotriva corupției.

După victoria electorală, reprezentanții mișcării trebuie să găsească soluții pentru punerea în aplicare a reformelor promise, dar și pentru gestionarea relațiilor cu Uniunea Europeană și Rusia.