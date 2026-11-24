Companiile din energie și industrie care au acumulat datorii către statul român ar putea scăpa de o parte dintre acestea prin cedarea unor active. Proiectul legislativ a primit marți, 24 noiembrie, raport favorabil în Comisia de buget a Senatului, cu voturile parlamentarilor PSD, AUR și UDMR.

Inițiativa vizează inclusiv datoriile rezultate din finanțările și garanțiile acordate prin Exim Banca Românească, fosta EximBank, în numele și în contul statului român, potrivit Profit.ro.

Companiile eligibile vor putea solicita stingerea obligațiilor financiare prin transferarea unor active industriale sau energetice în proprietatea publică a statului. Acestea vor intra în administrarea ministerelor de resort și vor putea fi ulterior concesionate.

Ce companii ar putea scăpa de datorii

Printre potențialii beneficiari ai proiectului se numără mai multe companii importante din economia românească, aflate în dificultate financiară.

Potrivit datelor prezentate de Profit.ro, acestea sunt:

Liberty Galați și Liberty Tubular Products Galați, cu datorii garantate de aproximativ 1,4 miliarde de lei;

GSP Offshore, companie controlată de omul de afaceri Gabriel Comănescu, cu datorii de aproape 1,4 miliarde de lei;

Electrocentrale Craiova, companie de stat aflată în insolvență, cu o creanță garantată de peste 257 de milioane de lei.

Datoriile vor putea fi stinse în limita valorii bunurilor transferate. În cazul în care valoarea acestora nu acoperă întreaga sumă datorată, creditorii vor putea continua procedurile de recuperare pentru diferența rămasă.

Proiect inițiat de parlamentarii PSD

Propunerea legislativă a fost depusă la Senat la finalul lunii septembrie de mai mulți parlamentari social-democrați, printre care Marian Neacșu, Adrian Câciu și Radu Marinescu.

Aceștia urmăresc modificarea Ordonanței de Urgență nr. 60/2019, care reglementează stingerea unor obligații fiscale și bugetare prin preluarea de către stat a activelor unor companii.

Mecanismul a fost utilizat pentru sprijinirea unor capacități energetice și industriale, printre care fostul Complex Energetic Hunedoara, CET Palas Constanța și platforma fostului Combinat de Oțeluri Speciale Târgoviște. Inițiatorii susțin că modificările propuse au rolul de a clarifica aplicarea legislației existente.

Avertismente privind recuperarea banilor statului

Consiliul Economic și Social (CES) a acordat un aviz favorabil, însoțit însă de mai multe observații privind protejarea drepturilor creditorilor. Instituția solicită stabilirea unor reguli clare pentru participarea și acordul băncilor implicate în recuperarea datoriilor, mai ales atunci când acestea dețin garanții asupra acelorași bunuri pe care statul intenționează să le preia.

De asemenea, Consiliul Concurenței recomandă evaluarea independentă a activelor și verificarea avantajelor economice ale operațiunii pentru stat, în raport cu alte modalități de recuperare a creanțelor.

Anterior, pe 18 noiembrie, Comisia pentru energie din Senat a emis un aviz negativ asupra inițiativei. Proiectul are termen de adoptare tacită în Senat la 23 decembrie 2026. Măsurile nu au intrat încă în vigoare, iar ștergerea datoriilor nu va fi automată.