Presa rusă salută triumfalist raportul AUR, făcut în nume propriu de președinta Comisiei de de cercetare a abuzurilor din Camera Deputaților, Laura Gherasim, și chiar i-l atribuie statului român, titrând că România nu a găsit nicio dovadă a interferenței Rusiei în alegerile din 2024.

„Laura Gherasim, președinta comisiei Camerei Deputaților pentru investigarea abuzurilor, corupției și petițiilor, și membră a Alianței pentru Unirea Românilor, a declarat că nu a existat nicio interferență a Rusiei în alegerile prezidențiale din România din 2024. Această concluzie este conținută într-un raport privind anularea alegerilor întocmit de Gherasim”, scrie agenția rusă de stat TASS.

„Ceea ce s-a întâmplat odată cu anularea alegerilor (…) se numește uzurpare de putere în dreptul public”, scrie TASS care preia pasaje din comunicatul AUR.

„Alegerile au fost anulate în ciuda faptului că Constituția României și legile electorale nu permit acest lucru.” „Nu a existat nicio interferență rusească”, a spus ea (…) ci doar o interferență a instituțiilor statului român, care, valorificând temerile cetățenilor cu privire la războiul de la frontieră, au prezentat informații care au susținut această narațiune a interferenței rusești, creând un colaj de evenimente care, în realitate, nu dovedește nimic” – mai scrie TASS preluând fără nicio verificare pasaje din comunicatul AUR.

Informație falsă răspândită de Simion și preluată de TASS

Agenția îl citează și pe președintele AUR, George Simion, care a răspândit o informație falsă, contrar a ceea ce scrie chiar pe coperta raportului și anume că raportul ar fi unul „parlamentar, nu aparține alianței” și că doar responsabilitatea întocmirii lui a fost revendicată de Gherasim.

TASS preia și informația falsă, vehiculată de Simion, că va urma un vot parlamentar privind continuarea anchetei, în ciuda faptului că membrii Comisiei de cercetare a abuzurilor au respins înființarea subcomisiei de anchetare a anulării alegerilor prezidențiale din 2024.

„El a spus că va avea loc un vot parlamentar privind continuarea anchetei și a cerut tuturor românilor să depună o plângere penală la Parchetul General, astfel încât toți cei responsabili de anularea alegerilor să fie trași la răspundere”, mai scrie agenția rusă de stat.

De fapt, pe 4 februarie 2026, propunerea Laurei Gherasim de înființarea a unei subcomisii pentru anchetarea anulării alegerilor a căzut la votul comisiei, așa cum o arată Monitorul Oficial publicat pe 15 aprilie 2026.

Ambasadorul rus, în acord cu AUR

În 2024, primul tur al alegerilor prezidențiale din România a fost câștigat de candidatul naționalist Călin Georgescu, amintește agenția.

Curtea Constituțională a anulat ulterior întregul proces electoral, invocând finanțarea ilegală a campaniei, atacuri cibernetice asupra infrastructurii digitale utilizate în procesul electoral și interferență nedovedită a Rusiei. Alegerile repetate, desfășurate în mai 2025, au fost câștigate de candidatul pro-european Nicușor Dan. Acesta a promis în repetate rânduri că va prezenta un raport privind circumstanțele anulării alegerilor din 2024, inclusiv dovezi ale neregulilor financiare ale lui Georgescu și ale interferenței Rusiei, dar încă nu a făcut acest lucru, relatează jurnaliștii ruși.

Ziarul parlamentar rus răspândește un fals

Ei amintesc de declarația făcută pe 5 februarie de ambasadorul Rusiei în România, Vladimir Lipaev, care a declarat într-un interviu acordat TASS că autoritățile române repetă „fabule” despre amestecul Rusiei în alegerile din România „cu o insistență care merită un tratament mai bun”.

Știrea este preluată cu aceeași lipsă de discernământ, de astă dată de la agenția rusă de stat, și de Ziarul parlamentar, care titrează pur și simplu că „România nu a găsit nicio dovadă a interferenței Rusiei în alegerile din 2024”, ca și cum raportul AUR ar fi unul emis de autorități.