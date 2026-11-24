Președintele USR, Dominic Fritz a adresat public patru întrebări conducerii ANI cu privire la instrumentarea cazului Radu Miruță. Fritz a anunțat că parlamentarii USR vor interpela ANI în Parlament cu aceste întrebări.

Liderul USR a spus că va trimite răspunsurile primite președintelui Nicușor Dan, în virtutea rolului său constituțional de a veghea la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice.

Amintim că deputatul Radu Miruță, fost ministru al Apărării a fost declarat în incompatibilitate de Agenția Națională pentru Integritate. Decizia ANI face referire la faptul că Miruță a depus un raport de expertiză judiciară în perioada în timpul mandatului de deputat.

Patru întrebări

„Am 4 întrebări publice pentru omul lui Sorin Grindeanu care conduce ANI”, a scris Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.

El spune că până când aceste lucruri nu sunt lămurite, „va crește suspiciunea că ANI este doar o unealtă PSD pentru a lichida opoziția democratică din România”.

Întrebările lui Dominic Fritz către conducerea ANI:

Pe ce bază legală ați comunicat presei incompatibilitatea lui Radu Miruță înainte ca el să primească raportul, și cine din instituție a dat informația la Antena 3 chiar înainte de comunicatul oficial? Este practica instituției ca persoana cercetată să afle din presă despre constatarea ANI? Același inspector de integritate care m-a găsit pe mine în conflict de interese l-a găsit pe Radu Miruță în incompatibilitate. Prezentați dovada repartizării aleatorii a celor 2 dosare, conform legii. Dat fiind faptul că dosarul lui Radu Miruță a fost soluționat în doar 7 luni după sesizare, deși aveți peste 3.000 de dosare nesoluționate, care este motivul pentru care inspectorul a sărit rândul? Ați avut vreun contact cu liderii PSD – Sorin Grindeanu, Marian Neacșu, Claudiu Manda, Alfred Simonis sau alții – în perioada premergătoare deciziei care îl privește pe Radu Miruță, direct sau prin intermediari?

„Numire dubioasă”

El spune că însăși numirea șefului ANI, Bogdan Sticlosu, fost consilier personal al premierului PSD Tudose, „venit din sânul PSD, cu 2 încercări ratate de a lua concursul – e dubioasă”.

„E dubioasă tocmai pentru că această Agenție ar trebui să verifice îmbogățiții din rândul politicienilor și al funcționarilor statului”, spune el.

Legătura lui Sticlosu cu PSD

Legătura lui Bogdan Alexandru Sticlosu, actualul președinte al Agenției Naționale de Integritate (ANI), cu PSD este una profesională și politică indirectă, construită prin colaborări cu lideri și miniștri social-democrați. Există câteva repere concrete:

Relația cu Mihai Tudose:

În perioada decembrie 2017 – ianuarie 2018, a fost consilier al premierului PSD Mihai Tudose.

A lucrat în echipa acestuia la Guvern, pe componenta programelor cu finanțare nerambursabilă.

Relația cu Alexandru Rafila:

În 2023, a lucrat la Ministerul Sănătății ca responsabil pentru componenta PNRR, în mandatul ministrului PSD Alexandru Rafila.

Relația cu PSD și Alfred Simonis

În 2022, presa a relatat că Alfred Simonis, pe atunci liderul deputaților PSD, l-ar fi susținut pentru ocuparea funcției de vicepreședinte ANI.

DeFapt a preluat informația potrivit căreia Simonis ar fi încercat să-l promoveze în conducerea instituției.

Numirea în fruntea ANI

Bogdan Sticlosu a fost numit în mai 2026 președinte al Agenției Naționale de Integritate pentru un mandat de patru ani.

A primit 69 de voturi pentru, 6 împotrivă și 26 de abțineri în Senat.

Numirea a beneficiat de susținere parlamentară PSD și PNL, potrivit relatărilor de presă.

Chiar dacă Sticlosu nu are o apartenență politică dovedită la PSD, este un fapt relația sa profesională cu miniștri PSD și un premier PSD. Tot așa cum este și informația susținerii sale de Alfred Simonis pentru funcția de vicepreședinte la ANI, precum și susținerea parlamentară primită pentru numirea sa ca președinte ANI.

Așadar, putem vorbi despre un traseu profesional cu conexiuni politice PSD și despre susținere politică, nu despre o apartenență dovedită la partid.

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