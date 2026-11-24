Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, și soția sa, Carla Bruni-Sarkozy, vor ajunge în fața instanței într-un nou dosar penal. Cei doi sunt acuzați că ar fi fost implicați într-o operațiune menită să determine un martor-cheie să își retragă declarațiile privind presupusa finanțare libiană a campaniei prezidențiale din 2007.

În total, 11 inculpați au fost trimiși în judecată în acest dosar. Potrivit unui calendar preliminar, procesul se va desfășura între 3 noiembrie și 2 decembrie 2027, la Paris, relatează AFP, citată de News.ro.

Printre persoanele care vor ajunge în fața judecătorilor se numără și Michèle Marchand, cunoscută sub numele de Mimi Marchand, o figură influentă în presa mondenă franceză.

Un martor-cheie și-a retras acuzațiile

Ancheta vizează circumstanțele în care omul de afaceri franco-libanez Ziad Takieddine și-a schimbat declarațiile referitoare la Nicolas Sarkozy. Acesta îl acuzase anterior pe fostul lider francez că ar fi beneficiat de bani proveniți de la regimul condus de Muammar Gaddafi pentru finanțarea campaniei electorale din 2007.

În noiembrie 2020, Takieddine a acordat două interviuri în care și-a retras acuzațiile. După aproximativ două luni, acesta a revenit asupra declarațiilor și l-a incriminat din nou pe fostul președinte.

Anchetatorii suspectează că retractarea ar fi fost obținută în schimbul unei recompense financiare, în cadrul unei operațiuni care urmărea să influențeze cursul anchetei judiciare. Ziad Takieddine a murit în septembrie 2025, în Liban.

De ce sunt acuzați soții Sarkozy

Nicolas Sarkozy și Carla Bruni vor fi judecați pentru asociere în vederea comiterii unei fraude în grup organizat și pentru tăinuirea unor fapte de influențare a unui martor.

La rândul său, Michèle Marchand este acuzată de manipularea martorului, dar și de implicarea într-o asociere care ar fi urmărit inclusiv coruperea unor membri ai personalului judiciar din străinătate. Avocații celor trei inculpați, contactați de AFP, nu au oferit imediat un punct de vedere.

Sarkozy riscă șapte ani de închisoare în dosarul finanțării libiene

Trimiterea în judecată a soților Sarkozy intervine cu doar câteva zile înaintea unei decizii importante în dosarul principal privind presupusa finanțare libiană a campaniei prezidențiale din 2007. Curtea de Apel din Paris urmează să pronunțe verdictul pe 30 noiembrie 2026.

În septembrie 2025, Nicolas Sarkozy a fost condamnat în primă instanță la cinci ani de închisoare pentru asociere infracțională în legătură cu presupusul acord de corupție cu regimul libian.

Fostul președinte a petrecut 20 de zile în penitenciarul La Santé din Paris, devenind primul fost șef al statului francez care a fost încarcerat. În luna mai 2026, procurorii au solicitat în apel o pedeapsă de șapte ani de închisoare. Nicolas Sarkozy, care a condus Franța între 2007 și 2012, a respins în repetate rânduri acuzațiile privind finanțarea campaniei sale din fonduri libiene.