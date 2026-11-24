Președintele AUR, George Simion, a anunțat marți, 24 noiembrie, că a fost citat la Parchetul General în calitate de suspect. Liderul formațiunii susține că trebuie să se prezinte în fața procurorilor joi, 26 noiembrie, la ora 11:00.

Anunțul a fost făcut printr-un mesaj publicat pe Facebook, în care George Simion îi acuză pe președintele Nicușor Dan și pe social-democrați.

„Răspunsul nedemocratic al regimului Nicușor Dan/Psd: sunt chemat joi la 11:00 în calitate de «suspect» la Parchetul General! Nu trădăm, nu renunțăm!”, a scris George Simion.

Liderul AUR nu a precizat în ce dosar penal a fost citat și nici care sunt faptele pentru care urmează să fie audiat.

George Simion, chemat la Parchet după prezentarea raportului privind anularea alegerilor

Anunțul vine la o zi după ce George Simion și deputata AUR Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaților, au prezentat un raport de peste 430 de pagini privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

În cadrul conferinței de presă de luni seară, liderul AUR a criticat decizia Curții Constituționale și l-a acuzat pe Nicușor Dan că nu și-a respectat promisiunea de a prezenta un raport oficial privind circumstanțele anulării scrutinului.

George Simion a anunțat, de asemenea, că a depus o plângere penală la Parchetul General pe această temă și i-a îndemnat pe românii nemulțumiți de anularea alegerilor să facă același lucru.

Reprezentanții AUR au solicitat desecretizarea stenogramei ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării în care au fost analizate informațiile privind procesul electoral din 2024. Totodată, aceștia au anunțat că raportul va fi transmis instituțiilor statului și că vor solicita un vot în Parlament pentru continuarea cercetărilor.

Doi ani de la primul tur al alegerilor prezidențiale

Anunțul liderului AUR vine chiar în ziua în care se împlinesc doi ani de la primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024, în urma căruia Călin Georgescu și Elena Lasconi s-au calificat în turul al doilea.

La 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a decis, în unanimitate, anularea întregului proces electoral, invocând nereguli privind desfășurarea și finanțarea campaniei electorale.