Ursula von der Leyen și Jared Kushner nu se pot pune de acord asupra momentului și modului în care ar trebui discutată problema arhitecturii securității europene în cadrul negocierilor de pace pentru încheierea războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei.

A apărut un punct de fricțiune între Uniunea Europeană și Statele Unite cu privire la succesiunea discuțiilor de pace pentru a pune care ar pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, transmite Euronews.

Liderii europeni cred că este o capcană din partea Rusiei și că înainte de toate ar trebui discutat despre un armistițiu.

SUA nu acceptă separarea garanțiilor de pace de ahitectura de securitate europeană

Într-o postare pe rețelele de socializare, trimisul special al SUA, Jared Kushner, care intermediază negocierile, a declarat că problema ar trebui abordată direct, fără a aștepta.

„Garanțiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi finalizate separat de arhitectura de securitate europeană postbelică. Cele două trebuie luate în considerare împreună”, a scris Kushner.

Printre aceste potențiale garanții, a spus el, se numără o prevedere inspirată din Articolul 5 al NATO privind apărarea colectivă, menită să ajute Ucraina în cazul unui nou atac rusesc.

Președintele american Donald Trump ar aproba o clauză similară Articolului 5 doar dacă „aranjamentele de securitate mai ample ar face foarte puțin probabil ca garanția să fie vreodată invocată”, a avertizat Kushner.

Acest lucru, a susținut el, face necesar ca această chestiune să fie abordată de la bun început, ca parte a unei înțelegeri mai ample.

„Nimic nu este convenit până nu este convenit”, a spus el.

Afirmația lui Kushner a intrat în conflict cu poziția președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și a altor lideri europeni.

Toți sunt de acord că este de datoria Rusiei să restabilească arhitectura de securitate pe care națiunile europene au stabilit-o după al Doilea Război Mondial în multiple tratate și convenții și pe care Moscova a încălcat-o când a invadat Ucraina.

Von der Leyen: Înainte de toate, armistițiul

Von der Leyen afirmă că discuțiile privind arhitectura de securitate sunt condiționate de stabilirea de către Rusia a unui armistițiu în Ucraina și de demonstrarea unui angajament autentic față de pace.

Întrebată despre ultima postare a lui Kushner, Comisia și-a menținut poziția.

„Poziția noastră nu s-a schimbat de săptămâna trecută”, a declarat Paula Pinho, purtătorul de cuvânt principal al Comisiei.

„Așadar, odată ce va exista un armistițiu, vor putea avea loc discuții privind arhitectura de securitate a Europei. Aceste discuții trebuie să aibă loc în forul adecvat, adică cu aliații NATO și cu statele membre ale UE pe deplin implicate”, a adăugat ea.

„Așadar, ne menținem poziția.”

Cancelarul Friedrich Merz a reiterat opinia lui von der Leyen joia trecută, în timp ce i-a găzduit pe aliații săi, inclusiv pe Kushner, la o reuniune a Coaliției Voluntarilor, la Berlin.

Opoziție unită a Europei

Întâlnirea a înregistrat o rezistență puternică împotriva oricăror încercări de a diviza continentul în sfere de influență.

„Ceea ce este necesar acum este secvența corectă, ordinea corectă: mai întâi pacea în Ucraina, apoi acorduri privind securitatea euro-atlantică”, a declarat Merz în conferința de presă de încheiere.

„Moscova știe: cerințele sale maximaliste din decembrie 2021 sunt nerealiste.”

Aceste cerințe au reapărut într-un document depus de Rusia la ultima rundă de negocieri de la Abu Dhabi.

Potrivit New York Times, lista de dorințe solicită NATO să-și oprească expansiunea, să-și retragă trupele la granițele din 1997 și să înceteze sprijinul militar pentru Ucraina.

Europenii au respins categoric cererile, spunând că sunt o stratagemă pentru a distrage atenția de la Ucraina și a obține drepturi de veto la care Rusia nu are dreptul.

„Nu-i putem lăsa pe alții să decidă poziția noastră”

„Ceea ce nu se poate întâmpla este să fim forțați să reducem NATO la granițele din 1997 sau să-i lăsăm pe alții să decidă poziția noastră, în afară de aliații înșiși”, a declarat luni secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Însă importanța pe care atât Moscova, cât și Washingtonul au acordat-o arhitecturii de securitate face din ce în ce mai dificilă ignorarea ei de către europeni. În privat, oficialii recunosc că subiectul va trebui discutat într-un fel sau altul.

Adevăratul test va avea loc atunci când și dacă Rusia va fi de acord să poarte discuții multilaterale cu SUA, Ucraina și Europa în același timp, lucru pe care până acum a refuzat să-l facă.

În postarea sa, Kushner a declarat că SUA intenționează să ajungă la o „înțelegere comună” privind arhitectura de securitate „în următoarele săptămâni”.

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