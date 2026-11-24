Actualul context geopolitic devine și mai complicat pe fondul unor posibile tensiuni ideologice dintre China și Rusia, consideră analistul Alexandru Lăzărescu.

„Eu sunt total în dezacord cu cei care cred că Putin e singura problemă. Există o elită imperială care are o viziune asupra a ceea ce trebuie să fie Rusia, care regretă că Rusia nu mai este puterea care era în perioada Războiului Rece, deci nu e numai Putin. Rusia e extrem de vulnerabilă în Siberia. Rusia are clar o problemă majoră, o problemă structurală cu China. E deranjată de competiţia asta ideologică şi încă”, a declarat profesorul la Prima News.

Analistul Alexandru Lăzărescu, despre ambițiile imperiale ale Rusiei

Specialistul consideră faptul că Rusia are nevoie de Ucraina pentru a-și arăta ambițiile imperiale. În lipsa Ucrainei, Rusia este doar un stat obișnuit.

„Rusia încă speră să recupereze cumva Ucraina. Rusia fără Ucraina e o ţară obişnuită, Rusia cu Ucraina poate să aibă ambiţii imperiale”, a explicat analistul, invitat în cadrul emisiunii „România de Rîpă”, difuzată la Prima News.

Donald Trump, Vladimir Putin şi Xi Jinping, întâlnire istorică în China

Dezbaterea din cadrul emisiunii a pornit de la întâlnirea trilaterală din China, desfășurată săptămâna trecută, dintre președinții Rusiei, Chinei și Statelor Unite ale Americii.

Pe 19 noiembrie, în China, Donald Trump, Vladimir Putin şi Xi Jinping au organizat o întâlnire trilaterală fără precedent.

Discuțiile celor trei lideri s-au desfășurat în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific. Tema principală a fost securitatea internațională. De asemenea, s-au purtat discuții și despre războiul din Ucraina sau controlul armamentului nuclear, dar și despre situația din Orientul Mijlociu.

Donald Trump a descris întâlnirea drept un moment important pentru relaţiile internaţionale. Preşedintele american a susţinut că Washingtonul, Moscova şi Beijingul au o responsabilitate specială în prevenirea proliferării nucleare şi reducerea riscurilor unui conflict major.

La rândul său, Vladimir Putin a menționat interesele comune ale celor trei țări în gestionarea conflictelor regionale.

Liderul de la Beijing a militat pentru dialog și cooperare între marile puteri.