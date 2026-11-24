„Introducem alte 41 de medicamente noi în lista medicamentelor gratuite şi compensate şi extindem accesul la alte 5 medicamente, astfel încât mai mulţi pacienţi să poată beneficia de tratamente decontate de stat! Este cea de-a treia actualizare a listei medicamentelor gratuite şi compensate pe care o iniţiez în ultimele 12 luni, ajungând la un total de 97 de molecule noi şi 34 de extinderi ale indicaţiilor terapeutice pentru medicamente deja cunoscute”, a transmis ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

41 de noi medicamente. Pentru ce boli sunt

Aceste tratamente permit extinderea opțiunilor terapeutice pentru foarte multe afecțiuni.

În cazul bolilor oncologice, de exemplu, sunt introduse tratamente pentru cancerul pulmonar, ovarian, de tiroidă și renal, gastric sau de col uterin.

Vizați sunt și pacienții cu mielom multiplu, leucemie mieloidă acută sau diferite forme de limfom.

„Introducem şi prima terapie ţintită pentru pacienţii cu tumori desmoide. O nouă opţiune de tratament pentru pacienţii cu această afecţiune rară, pentru care alternativele terapeutice sunt limitate”, mai spune Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Totodată, pe aceeași listă sunt incluse și terapii pentru pacienții cu HIV sau medicamente care previn infectarea cu citomegalovirus în cazul pacienților cu transplant.

„Extindem, de asemenea, accesul la tratament pentru pacienţii cu imunodeficienţe secundare, inclusiv pentru copii. Pentru alte 9 medicamente deja compensate, luăm măsuri pentru a asigura continuitatea tratamentului. Acestea sunt utilizate în tratarea unor afecţiuni precum insuficienţa cardiacă, scleroza multiplă, hepatita C, dermatita atopică, depresia rezistentă la tratament şi afecţiunile oftalmologice, inclusiv edemul macular diabetic”, mai spune Alexandru Rogobete.

Tratament și pentru bolnavii cu BPOC

În cazul pacienților diagnosticați cu boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC), se reduce costul unuia dintre tratamentele prescrise în cazul afecțiunii.

„Dacă până acum statul suporta 50% din preţul de referinţă al medicamentului, de acum va suporta 90%. În premieră, includem în Programul naţional de tratament pentru boli rare mucopolizaharidoza de tip VI (sindromul Maroteaux-Lamy), asigurând pacienţilor accesul la terapia de substituţie enzimatică. Doar prin astfel de măsuri concrete putem îmbunătăţi accesul oamenilor la tratament”, a mai transmis Rogobete.