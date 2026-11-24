Șeful NATO, Mark Rutte, a declarat că alianța se va apăra împotriva oricăror amenințări din spațiu, după ce presa germană a scris că Rusia se pregătește să lanseze un satelit înarmat cu energie nucleară.

Rapoartele serviciilor secrete despre o posibilă lansare în următoarele 60 de zile au fost distribuite țărilor NATO în această lună, potrivit presei germane, transmite BBC.

Scenariul suprem de coșmar

Posturile publice de radio NDR și WDR și ziarul Süddeutscher Zeitung, au citat surse militare și din sfera serviciilor de informații care au declarat că satelitul rusesc a fost botezat „Sputnik-S” și este echipat cu un focos nuclear.

Acesta ar putea fi folosit pentru a perturba sau distruge alți sateliți, inclusiv sateliți importanți de comunicații și observare.

Josef Aschbacher, șeful Agenției Spațiale Europene, a declarat pentru ziarul Handeslblatt că existența armelor nucleare în spațiu este „scenariul suprem de coșmar”.

Merz: Nimic nou, dar la fel de șocant

Nu este clar ce țară a întocmit rapoartele, dar cancelarul german Friedrich Merz a declarat că acestea „nu sunt noi, dar rămân la fel de șocante”, iar un purtător de cuvânt al guvernului a spus că rapoartele sunt luate „foarte în serios”.

Merz nu a confirmat și nici nu a infirmat relatările presei germane despre planurile rusești, dar a spus că acestea „dezvăluie nivelul de escaladare pe care Rusia este evident pregătită să îl urmărească”.

Purtătorul de cuvânt al guvernului german, Stefan Kornelius, a avertizat împotriva provocării „nervozității excesive cu privire la pericolele ipotetice”.

Ce spune Rusia oficial

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că nu a văzut rapoartele, dar a respins știrile care citează „surse necunoscute” și a spus că „abia dacă merită luate în serios”.

Ambasada Rusiei la Berlin a declarat presei germane că a respins ceea ce a numit „acuzații nefondate” și a spus că rapoartele fac parte dintr-o „campanie de propagandă”.

Ce spune șeful NATO

Întrebat despre aceste informații, secretarul general al NATO a declarat, într-o conferință de presă susținută alături de Merz, la Berlin: „Ne vom asigura întotdeauna că apărăm fiecare centimetru al teritoriului NATO, iar asta include și siguranța noastră în ceea ce privește elementul spațial”.

Alianța defensivă occidentală are o varietate de opțiuni de răspuns, a spus Rutte.

„În domeniul militar, vom face întotdeauna evaluări ale descurajării și apărării noastre și vom face actualizări acolo unde este necesar.”

Rusia este semnatară a Tratatului privind spațiul cosmic din 1967, care interzice instalarea armelor de distrugere în masă pe orbita Pământului.

Ce poate produce explozia unei arme nucleare în spațiu

Bleddyn Bowen, co-director al Centrului de Cercetare Spațială de la Universitatea Durham, a declarat că explozia unei arme nucleare în spațiu ar avea „efecte masive asupra infrastructurii”, deoarece există acum peste 15.000 de sateliți activi.

Dar „efectul acestor arme ar fi extrem de nediscriminatoriu și ar distruge, de asemenea, o mare parte din infrastructura spațială a Rusiei”, a spus el.

SUA și China, interesate de arme nucleare în spațiu

Alte țări, inclusiv SUA și China, au desfășurat sau intenționează să desfășoare alte arme în spațiu, explorând alte capabilități în afara tratatului, cum ar fi țintirea sateliților rivalilor – care sunt esențiali pentru comunicațiile militare, supraveghere și navigație.

În 2024, SUA au acuzat Rusia că a dezvoltat o armă antisatelit „spațială”, înarmată cu un focos nuclear. Rusia a negat acuzația .

„Poziția noastră este clară și transparentă. Întotdeauna am fost categoric împotriva desfășurării de arme nucleare în spațiu și suntem în continuare împotriva acesteia”, a declarat președintele Vladimir Putin la acea vreme.

În septembrie, secretarul american al Forțelor Aeriene, Troy Meink, a declarat că SUA aveau „arme de control spațial pe orbită” care înconjoară planeta, dar nu a oferit detalii. În replică, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat presei ruse că spațiul „trebuie să fie liber de orice armă”.