Potrivit The Sun, poliția din Norfolk a făcut deja o serie de investigații în legătură cu acest incident.

„Doi bărbați au fost arestați sub suspiciunea de furt prin efracție, în urma unui incident petrecut în seara trecută la o proprietate de pe domeniul Sandringham”, potrivit unui comunicat de presă al autorităților.

Intervenție la locuința prințului William

Oamenii legii au intervenit în forță pentru a le da de urmă principalilor suspecți. Sursa citată precizează felul în care au acționat polițiștii britanici.

„Poliția a fost sesizată puțin înainte de ora locală 18:00, după o semnalare a unei activități suspecte la adresa respectivă. Agenți de poliție s-au deplasat la fața locului, fiind mobilizate totodată resurse specializate, inclusiv câini polițiști, drone și elicopterul Serviciului Aerian al Poliției Naționale, pentru a sprijini căutările în zonă. Doi bărbați au fost arestați în perimetrul domeniului, fiind suspectați de furt prin efracție și pătrundere neautorizată. Ei se află în continuare în custodia Poliției. Imobilul nu era locuit în momentul producerii incidentului. Ancheta este în desfășurare”, potrivit aceluiași comunicat de presă.

Cadou de nuntă din partea reginei Elisabeta a II-a

Anmer Hall este o reședință aflată în mediul rural. Ea a fost oferită drept cadou de nuntă prințului William și prințesei Kate de regretata regină Elisabeta a II-a.

Conceput în stil georgian, conacul este construit din cărămidă roșie și este poziționată într-o zonă retrasă. Se află amplasat pe domeniul privat Sandringham, din comitatul Norfolk.

Tot aici se află și Sandringham House, una din rețedințele private ale regelui Charles al III-lea.