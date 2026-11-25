Praguri și reguli diferite pentru fiecare obligație

Impozitul pe venit se plătește oricare ar fi nivelul câștigurilor obținute de PFA.

Pentru contribuția la pensii (CAS), obligația apare, de regulă, abia când veniturile anuale ajung la un anumit prag. Contribuția la sănătate (CASS) poate fi datorată, în principiu, și în cazul unor venituri reduse, potrivit avocatnet. ro.

Prin urmare, cine produce și vinde bijuterii, decorațiuni, mărțișoare sau alte obiecte lucrate manual nu va avea, obligatoriu, de plătit toate aceste sume.

Codul fiscal stabilește reguli separate. Impozitul vizează veniturile impozabile, plata CAS depinde de atingerea unui prag anual, iar pentru CASS există norme proprii, inclusiv o contribuție minimă în unele cazuri.

În regimul obișnuit de scutire, înregistrarea în scopuri de TVA și plata taxei devin obligatorii doar după ce plafonul de 395.000 de lei este depășit.

Totodată, PFA-ul are obligația de a ține evidența activității, iar cerințele variază după metoda prin care se stabilește venitul impozabil.

Cota de 10% și cele două moduri de calcul

Prima obligație fiscală pentru un PFA care realizează obiecte handmade este impozitul pe venit, de 10%.

Acesta nu se aplică, însă, în mod necesar întregii sume încasate din vânzări. În funcție de activitate, venitul impozabil se poate stabili fie în sistem real, fie pe baza unei norme de venit.

Potrivit lui Mihail Ioan Cociuba, totul începe cu alegerea codului CAEN potrivit activității. Etapa este importantă, întrucât „nu toate activitățile handmade beneficiază de aceleași reguli de impozitare”.

Norma de venit, diferită de la o localitate la alta

Atunci când legea permite impozitarea la normă, cota de 10% se aplică unei sume fixate în fiecare an de autoritățile fiscale, care poate fi ajustată în condițiile legii.

În București, pentru 2026, norma de venit este de 53.000 de lei pentru fabricarea imitațiilor de bijuterii și a articolelor similare (CAEN 3213), domeniu în care pot intra și gablonțurile și mărțișoarele.

Pentru fabricarea bijuteriilor și a articolelor similare din metale și pietre prețioase (CAEN 3212), norma ajunge la 54.500 de lei.

Potrivit sursei citate, sumele respective nu sunt impozitul datorat, ci punctul de pornire pentru calculul impozitului anual.

Norma aplicabilă ține nu numai de produsele realizate, ci și de localitatea în care PFA-ul își desfășoară efectiv activitatea. Astfel, două persoane cu aceeași activitate handmade, aflate în localități diferite, pot avea norme de venit diferite.

Sistemul real, cu deducerea cheltuielilor

Dacă activitatea unui PFA nu figurează printre cele care pot fi impozitate pe baza normelor de venit, acesta trebuie să aplice sistemul real.

În această situație, venitul net rezultă, în esență, din diferența dintre veniturile obținute și cheltuielile deductibile.

Un PFA care face decorațiuni, de pildă, poate scădea, în funcție de condițiile legale, costurile cu materialele folosite, cu ambalajele sau cu alte cheltuieli legate de activitate.

Consultantul fiscal a explicat că, după natura lor și condițiile din Codul fiscal, cheltuielile se împart în deductibile integral, deductibile limitat și nedeductibile.

Cota de 10% se aplică, așadar, venitului impozabil calculat după regulile sistemului real, după ce au fost făcute deducerile fiscale permise.

Și un PFA care se încadrează la normă de venit poate opta pentru sistemul real. Mai mult, după ce venitul brut anual trece de echivalentul a 25.000 de euro, sistemul real devine obligatoriu din anul fiscal următor, arată sursa citată.

Contribuția la pensii, raportată la salariul minim

Cei care lucrează în regim de PFA în domeniul handmade trebuie să ia în calcul, alături de impozit, și contribuțiile pentru pensii și pentru sănătate.

Cota CAS este de 25%. Ca regulă generală, plata ei devine obligatorie de la venituri anuale relevante de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară.

Pentru veniturile din 2026, pragul se ridică la 48.600 de lei și este calculat pe baza salariului minim brut de 4.050 de lei, valabil la 1 ianuarie 2026.

Când veniturile se încadrează între 12 și 24 de salarii minime brute, baza de calcul a CAS nu poate coborî sub nivelul a 12 salarii minime.

De la 24 de salarii minime brute în sus, adică 97.200 de lei în 2026, baza minimă de calcul urcă la acest nivel.

La stabilirea pragurilor contează, în condițiile legii, și alte venituri, printre care cele din drepturi de proprietate intelectuală.

Regula are și excepții. Pensionarii, de exemplu, nu plătesc CAS pentru veniturile din activități independente. Cei care nu ajung la pragul de 12 salarii minime pot alege să achite contribuția.

CASS, datorată și la venituri mici

Contribuția la sănătate are o cotă de 10%. De regulă, ea se plătește inclusiv pentru venituri anuale sub nivelul a șase salarii minime brute, adică 24.300 de lei în 2026.

Potrivit analizei citate, un PFA cu venit net anual pozitiv, dar sub acest prag, poate fi obligat să achite o diferență de CASS, până când contribuția totală corespunde unei baze de șase salarii minime.

Completarea nu este cerută în toate cazurile. Persoanele care au într-un an și venituri din salarii de cel puțin șase salarii minime brute nu plătesc diferența până la pragul minim, deși datorează CASS pentru venitul efectiv din activitatea independentă.

Excepțiile îi privesc și pe cei cu venituri din pensii sau cu alte venituri pentru care plătesc deja contribuția la sănătate la nivelul cerut de lege.

În cazul unui venit net anual de cel puțin șase salarii minime brute, contribuția se calculează, în principiu, proporțional cu acesta.

Baza de calcul nu poate trece însă de echivalentul a 72 de salarii minime brute, adică 291.600 de lei pentru veniturile din 2026. Regula generală prevede că PFA-ul nu datorează CASS pentru activitatea în sistem real care se încheie cu pierdere fiscală sau cu venit net anual zero.

Când apare obligația de TVA

Un PFA care face și vinde obiecte handmade nu este obligat din start să colecteze TVA. Art. 310 din Codul fiscal le permite persoanelor impozabile care îndeplinesc condițiile legale să aplice regimul special de scutire, cât timp cifra de afaceri anuală rămâne de cel mult 395.000 de lei.

Pentru vânzările acoperite de acest regim, PFA-ul aflat sub plafon nu colectează taxa.

După depășirea plafonului, persoana autorizată trebuie să ceară înregistrarea în scopuri de TVA cel târziu la data depășirii.

Regimul normal de taxare se aplică de la tranzacția prin care plafonul a fost depășit. Înregistrarea poate fi făcută, opțional, și înainte de atingerea plafonului. Separat, unele tranzacții cu parteneri din alte state pot atrage obligații speciale de TVA, oricare ar fi cifra de afaceri din România.

Evidența contabilă, în funcție de sistemul de impozitare

PFA-urile din domeniul handmade trebuie să respecte și regulile de evidență contabilă și fiscală, nu doar să plătească impozitul și contribuțiile.

În sistem real, regula este contabilitatea în partidă simplă. Aceasta înseamnă înregistrarea încasărilor și plăților din activitate și păstrarea documentelor justificative. Registrele de bază sunt Registrul-jurnal de încasări și plăți și Registrul-inventar, la care se adaugă, când e cazul, Fișa mijlocului fix.

Tot în sistem real se completează și Registrul de evidență fiscală, cu informațiile necesare pentru calculul venitului net impozabil.

Spre exemplu, cine face și vinde bijuterii handmade trebuie să poată justifica prin documente atât veniturile din vânzări, cât și cheltuielile legate de activitate, inclusiv pe cele pentru materiale.

Dacă PFA-ul este impozitat la normă de venit, evidența contabilă presupune mai puține obligații.

Este suficientă completarea părții de venituri din Registrul de evidență fiscală, fără cerințele contabile ale sistemului real.

Conform aceleiași surse, persoanele fizice autorizate pot opta și pentru partida dublă, situație în care li se aplică reglementările contabile corespunzătoare.

„În concluzie, persoanele care își transformă pasiunea pentru realizarea obiectelor handmade într-o activitate desfășurată printr-un PFA trebuie să țină cont nu doar de veniturile obținute din vânzări, ci și de modul de calcul al acestora în scop fiscal.

Încadrarea corectă a activității, regimul de impozitare și nivelul veniturilor sunt elementele care determină ce taxe și contribuții trebuie achitate și ce obligații contabile trebuie respectate”, se precizează în finalul analizei.