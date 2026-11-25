Proiectul propus de CNAS și Ministerul Sănătății aduce modificări substanțiale în sistemul public de sănătate. Astfel, pacienții cronici pot beneficia de rețete pe trei luni, consultațiile oncologice se pot efectua fără card de sănătate, iar clinicile pot fi obligate să păstreze rezultatele imagistice vreme de 10 ani, într-o arhivă electronică.

Noua modificare adusă normelor de aplicare pentru Contractul-cadru (documentul în baza căruia sunt finanțate serviciile medicale oferite în sistemul public de sănătate) vine în sprijinul pacienților.

Astfel, pacienții cu boli cronice stabilizate și o schemă terapeutică stabilă pot beneficia timp de trei luni de rețete. Medicii specialiști și medicii de familie pot prescrie medicația, exclusiv prin prescripție electronică online.

CNAS propune consultații multidisciplinare pentru pacienții oncologici

În domeniul oncologiei, propunerea impune efectuarea de consultații multidisciplinare pentru pacienți. Astfel, statul poate recunoaște oficial eficiența echipelor „Tumor Board”. Este vorba despre medici din mai multe specialități care oferă consultații unui pacient oncologic, practicând ceea ce se numește medicină personalizată.

Din această echipă pluridisciplinară pot face parte medici oncologi, chirurgi, radiologi, anatomopatologi și un medic cu specialitatea organului afectat.

Echipa poate evalua pacientul fizic sau la distanță, fără a fi nevoie de utilizarea cardului național de sănătate. Mai mult, de consultațiile echipei pluridisciplinare pot beneficia și pacienții neasigurați.

Rezultate imagistice păstrate timp de un deceniu

Noile reguli obligă laboratoarele de analize și centrele radiologice și de imagistică să arhiveze online, timp de 10 ani, rezultatele acestor investigații.

Mai mult, clinicile sunt obligate să le ofere pacienților acces la aceste rezultate, într-un cadru securizat, pe bază de utilizator și parolă.

Sancțiuni pentru spitalele care raportează eronat complexitatea cazurilor

De la 1 ianuarie 2027, spitalele care primesc fonduri în sistemul DRG și utilizează aplicații informatice ce sugerează sau atribuie automat coduri și diagnostice nesusținute de documentele medicale, pentru a crește artificial valoarea decontată, riscă suspendarea contractului cu CNAS și returnarea sumelor încasate pe ultimii trei ani.