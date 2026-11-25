Călin Georgescu află miercuri, 25 noiembrie, dacă va rămâne în arest la domiciliu sau dacă magistrații vor dispune o altă măsură preventivă. Curtea de Apel București este așteptată să soluționeze contestațiile formulate atât de procurorii DIICOT, cât și de fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Noua decizie vine la doar două zile după ce Georgescu a părăsit Arestul Central al Capitalei, unde a petrecut 55 de zile.

Potrivit News.ro, procurorii DIICOT au contestat hotărârea Tribunalului Ilfov din 18 noiembrie, prin care fostul candidat la Președinție a fost plasat în arest la domiciliu. Anchetatorii solicită revenirea acestuia în arest preventiv, în timp ce Georgescu urmărește obținerea unei măsuri mai puțin restrictive.

Călin Georgescu a părăsit luni Arestul Central

Curtea de Apel București a respins luni contestația formulată de procurorii DIICOT împotriva unei hotărâri pronunțate pe 9 noiembrie de Tribunalul București. Decizia definitivă a permis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost întâmpinat la ieșirea din Arestul Central de mai mulți susținători. Acesta le-a mulțumit membrilor familiei și avocaților care l-au reprezentat în instanță. Hotărârea pe care magistrații sunt așteptați să o pronunțe miercuri privește însă decizia ulterioară a Tribunalului Ilfov, contestată de ambele părți.

Ce interdicții are Călin Georgescu

Pe perioada arestului la domiciliu, fostul candidat la Președinție este monitorizat prin intermediul unei brățări electronice.

Acesta trebuie să respecte mai multe obligații stabilite de instanță:

să nu părăsească locuința fără acordul judecătorilor;

să se prezinte în fața instanței ori de câte ori este convocat;

să nu contacteze martorii și persoanele indicate de magistrați;

să nu participe la evenimente sportive, culturale sau adunări publice;

să ofere periodic informații privind sursele sale de venit;

să nu dețină sau să utilizeze arme.

Călin Georgescu, trimis în judecată în trei dosare

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost arestat preventiv pe 29 septembrie, într-un dosar instrumentat de DIICOT.

Pe 12 noiembrie, acesta a fost trimis în judecată alături de omul de afaceri Ionel Rusen. Procurorii îi acuză de constituirea unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Ancheta a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, care susține că a pierdut 1,1 milioane de euro în urma unei presupuse operațiuni de obținere a unei finanțări pentru tranzacții cu metale prețioase.

Georgescu mai este judecat într-un dosar privind tentativa de lovitură de stat, alături de Horațiu Potra și alți inculpați. Un alt proces vizează acuzații de propagandă legionară și promovarea cultului unor persoane vinovate de genocid și crime de război.