„Pe scurt, pentru a lămuri această problemă: un șantier, o săpătură, o alunecare, o deplasare. Imediat ce am intrat în posesia măsurătorilor topo, am sistat funcționarea cu public a instalației. Am repetat măsurătorile, iar deplasarea în afara limitelor a fost confirmată. Asta s-a întâmplat la începutul lunii septembrie (…) De câteva zile avem o fundație nou-nouță pe care, în câteva zile, vom muta confecția metalică a pilonului 2. Pe 30 noiembrie vine echipa de la Doppelmayr. (…) Prin urmare, fără să comentăm mai multe, Gondola Sinaia va fi funcțională în prima parte al lunii decembrie”, potrivit unui anunț pe Facebook.

Gondola Sinaia, scoasă din funcțiune

La începutul lunii septembrie, instalația pe cabluri a fost oprită din cauza unei deplasări a unui pilon în afara zonei de siguranță.

Situația a fost generată de alunecări de teren provocate de lucrările la un șantier aflat la limita de proprietate.

„Deplasarea pilonului 2 a fost cauzată de alunecări de teren, provocate de șantierul aflat la limita de proprietate. Construcţia respectivului hotel a implicat săpături care au dus la instabilitatea terenului şi alterarea poziţiei pilonului, implicit şi a bateriilor de role şi cablului. În urma măsurătorilor efectuate de firma autorizată s-a constatat că unghiul de frângere al cablului purtător-tractor al Gondolei Sinaia a ieşit din parametrii de siguranţă. Din păcate, din această cauză, Gondola Sinaia nu mai poate funcţiona cu public”, preciza primarul Vlad Oprea, potrivit unui comunicat de presă publicat la data constatării deficiențelor tehnice.

Probleme vechi de 14 ani

Chiar dacă autoritățile locale dau vina pe hotelul aflat în construcție pentru problemele pilonului, documentele tehnice arată că acest pilon se deplasa încă din 2011, notează G4Media.ro.

Mai mult, Transport Urban Sinaia (TUS), firmă aflată în grija Consiliului Local Sinaia, a acordat aviz șantierului fără condiții tehnice. Totodată, ar fi ascuns degradarea acestei structuri.

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