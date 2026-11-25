Rutte a făcut aceste declarații în cadrul unui discurs susținut la Adunarea Parlamentară a NATO de la Berlin, unde a evocat incidentele cu rachete din Polonia și evenimentele grave din ultimele săptămâni din Marea Neagră.

„Lucrăm în cadrul NATO împreună cu România, Bulgaria și Turcia în privința lor”, a spus Rutte. Toate aceste dovezi arată că termenul de „hibrid” e prea blând pentru realitatea din teren, iar situația nu se va remedia prea curând.

Secretarul general a îndemnat aliații să urmeze exemplul Norvegiei, Suediei, Danemarcei și Finlandei, care au dezvoltat deja mecanisme de pregătire a societății pentru situații de criză, potrivit digi24.ro.

O economie pusă în slujba armatei

În discursul de la Berlin, Rutte a avertizat că Moscova a mutat o parte importantă a resurselor sale economice spre nevoile militare și produce tot mai mult armament.

Din acest motiv, chiar și un sfârșit al luptelor din Ucraina nu ar elimina de la sine pericolul pentru statele europene, consideră secretarul general al NATO.

El a atras atenția și asupra apropierii tot mai strânse dintre Rusia și China, Iran ori Coreea de Nord.

Un termen prea slab pentru gravitatea situației

Rutte a enumerat printre dovezile recente ale unor acțiuni de tip hibrid și cibernetic incidentul periculos petrecut vineri în Polonia, dar și evenimentele grave din Marea Neagră din ultimele săptămâni, situație pe care NATO o gestionează alături de România, Bulgaria și Turcia.

Secretarul general a admis că aceste episoade au, în aparență, un caracter hibrid, dar a considerat eticheta insuficientă:

„Dar chiar și așa, tot cred că termenul ‹hibrid› sună puțin prea blând, pentru că problema este prea gravă și poate ar trebui să găsim un alt cuvânt pentru a o descrie”, a declarat Rutte.

Toate aceste lucruri au loc în prezent, iar o îmbunătățire rapidă nu se întrevede, a mai avertizat el.

Niciun aliat nu e ferit

Potrivit lui Rutte, niciun stat membru nu se află în afara pericolului, pentru că amenințarea privește în egală măsură conductele, cablurile și rețelele energetice, dar și economiile, toate fiind legate între ele.

Printre riscurile cele mai serioase, secretarul general a numit sabotajele, atacurile informatice, deteriorarea cablurilor submarine, pătrunderile în spațiul aerian al aliaților și loviturile îndreptate spre infrastructura de transport, potrivit sursei citate. Aliații au, așadar, de înfruntat o problemă de durată și trebuie să se asigure că păstrează un avans în fața pericolului, a subliniat Rutte.

Reziliența, mai mult decât bani și industrie

Efortul nu se poate opri la finanțare, la industria de apărare sau la ajutorul pentru Ucraina, ci trebuie să cuprindă și capacitatea societăților de a rezista, susține Rutte.

Concret, oamenii trebuie să aibă certitudinea că nu vor rămâne fără electricitate și fără căldură în case, iar spitalele, transportul și comunicațiile își vor continua activitatea.

Această componentă intră, potrivit secretarului general, în procentul de 1,5% destinat investițiilor conexe apărării, din care se îndreaptă în continuare miliarde spre reziliență și pregătirea civilă.

Măsurile luate deja de Alianță

Rutte a oferit câteva exemple. Operațiunea „Baltic Sentry”, care are rolul de a proteja infrastructura submarină esențială din Marea Baltică, a pornit după ce, la finalul lui 2024, cablul submarin care leagă Finlanda de Estonia a fost tăiat.

NATO a înființat recent și o rețea dedicată infrastructurii energetice critice, prin care aliații și furnizorii de energie își transmit avertismente despre amenințări și organizează exerciții comune.

Totodată, Alianța pune la dispoziție tehnologii avansate din zona cibernetică, pentru ca fiecare aliat să își poată depista punctele slabe ale apărării.

Lista nu se oprește aici, a precizat Rutte, iar reziliența, deși intră în sarcina NATO și a guvernelor, nu poate fi construită doar de acestea.

Pregătirea nu se măsoară doar în militari

Pe fondul acestor riscuri tot mai mari, Alianța este deja nevoită să regândească felul în care se pregătește pentru un posibil război cu Rusia, arată sursa citată.

Contează la fel de mult ca numărul militarilor dacă statele reușesc, în plină criză de amploare, să țină în funcțiune economia, transporturile și serviciile publice.

Sarcina nu le revine numai guvernelor și comandamentelor militare, iar companiile, comunitățile locale, instituțiile publice și cetățenii trebuie atrași în acest efort.

Modelul statelor nordice

Pentru Rutte, întreaga societate trebuie mobilizată, iar exemplul de urmat vine din țările care au explicat deja populației cum să se comporte în caz de război.

„Asta înseamnă că trebuie să implicăm întreprinderile. Trebuie să implicăm instituțiile. Trebuie să implicăm comunitățile.

Trebuie să implicăm cetățenii. Și putem învăța de la cei mai buni din NATO, iar aceștia sunt, în cele din urmă, cred eu, în continuare Norvegia, Suedia, Danemarca și Finlanda, și poate încă una sau două țări, care sunt cu adevărat în fruntea clasamentului în acest domeniu și care le-au explicat clar cetățenilor lor ce trebuie să facă în cazul izbucnirii unui război, cel puțin să nu stea în calea armatei, ci să fie de ajutor; și, de asemenea, cum se asigură că poliția, serviciile de ambulanță și pompierii colaborează, sprijinind armata ori de câte ori este posibil”, a mai spus secretarul general al NATO.