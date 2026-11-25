Viitorul securității europene ar putea deveni una dintre principalele mize ale negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina. Statele Unite și Rusia fac presiuni pentru reorganizarea sistemului de apărare al continentului, în timp ce mai mulți oficiali europeni resping ideea unor schimbări care ar slăbi NATO.

Vladimir Putin solicită de mai mulți ani reducerea prezenței militare a Alianței Nord-Atlantice și acordarea unui rol mai important Moscovei în deciziile privind securitatea europeană.

Administrația Donald Trump consideră, la rândul său, că garanțiile de securitate acordate Ucrainei trebuie discutate împreună cu viitoarele aranjamente de securitate ale continentului. Publicația POLITICO a consultat 12 actuali și foști oficiali europeni, experți și diplomați NATO, identificând cinci scenarii pentru perioada de după război.

1. Consolidarea rolului OSCE

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) ar putea primi atribuții suplimentare în cazul încheierii unui acord de pace. Din această organizație fac parte 57 de state, printre care România, Rusia, Ucraina și Statele Unite.

OSCE ar putea monitoriza respectarea unui eventual armistițiu și facilita negocierile privind reducerea riscurilor militare. Principalul obstacol rămâne însă mecanismul decizional bazat pe consens, care permite statelor participante să blocheze anumite inițiative.

2. Reluarea dialogului dintre NATO și Rusia

O altă variantă presupune reactivarea Consiliului NATO-Rusia, înființat în 2002 pentru consultări și cooperare în domeniul securității. Ultima reuniune a acestui organism a avut loc în ianuarie 2022, înaintea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina.

Refacerea canalelor de comunicare ar putea contribui la prevenirea unor confruntări militare directe. Diplomații avertizează însă asupra implicațiilor politice ale reluării dialogului cu Moscova.

3. Un nou tratat european de securitate

Încheierea unui nou tratat ar permite revizuirea unor acorduri internaționale în contextul schimbărilor geopolitice din ultimii ani. Aderarea Finlandei și Suediei la NATO, aspirațiile europene ale Ucrainei și dezvoltarea inteligenței artificiale în domeniul militar sunt câteva dintre elementele care ar putea fi luate în calcul.

Rusia a propus inclusiv încheierea unor pacte bilaterale de neagresiune cu statele membre NATO. Diplomații Alianței resping această variantă, considerând că ar putea crea disensiuni între aliați.

4. Refacerea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Rusia

Bruxelles-ul și Moscova au avut un mecanism oficial de cooperare, suspendat după anexarea Crimeii în 2014. Un nou format de dialog ar putea aborda probleme legate de comerț, sancțiuni, energie și gestionarea frontierelor.

Experții atrag însă atenția că reluarea importurilor de gaze naturale din Rusia ar putea readuce Europa într-o situație de vulnerabilitate energetică. Comisia Europeană condiționează discuțiile privind viitoarea ordine de securitate de obținerea unui armistițiu în Ucraina și de participarea statelor europene la negocieri.

5. Menținerea actualei arhitecturi de securitate

Ultimul scenariu presupune păstrarea actualelor structuri, fără acordarea unor noi drepturi Moscovei în procesul decizional european. NATO și Uniunea Europeană ar continua să reprezinte principalii piloni ai securității militare și economice a continentului.

Această variantă nu ar răspunde solicitărilor formulate de Kremlin și ar lăsa deschise mai multe dispute privind relațiile dintre Rusia și Occident.