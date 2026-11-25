Permis suspendat și amendă

Zanfirescu a fost oprit în trafic cu o alcoolemie de 0,24 mg/l, iar legea i-a adus suspendarea dreptului de a conduce pentru trei luni.

Sancțiunea vine împreună cu o amendă care, în acest caz, pornește de la 1.950 de lei și poate urca la 4.325 de lei (9-20 de puncte de penalizare).

Ca să își recapete permisul, directorul trebuie să promoveze un test prin care i se verifică nivelul de cunoaștere a regulilor de circulație.

Credibilitate șubrezită, întrebări fără răspuns

Faptul că Zanfirescu nu a plecat din funcție îi slăbește credibilitatea și autoritatea în fața angajaților pe care îi conduce, dar și în fața ieșenilor, consideră Ziarul de Iași.

Publicația i-a trimis întrebări primarului Mihai Chirica și directorului aflat în culpă, însă niciunul dintre ei nu a răspuns. Poliția Locală este subordonată Primăriei și aplică hotărârile votate de Consiliul Local, amintește sursa citată.

Demisie sau sancțiuni disciplinare

Cosette Chichirău, care conduce grupul consilierilor CURAJ, a avut o poziție fermă. În opinia ei, Zanfirescu ar trebui să-și prezinte „demisia de onoare”.

Un om care s-a urcat la volan după ce a băut nu mai poate reprezenta în mod credibil legea și ordinea, a argumentat consiliera.

Chichirău i-a cerut primarului Chirica să analizeze și să aplice sancțiuni disciplinare, care pot merge până la desfacerea contractului de muncă.

„Iașiul trebuie să fie reprezentat și condus de profesioniști serioși și integri”, a adăugat ea.

Un model greșit pentru cetățeni

Pentru Dragoș Popa, liderul grupului USR din Consiliul Local, comportamentul șefului Poliției Locale reprezintă „un exemplu foarte prost”.

Popa s-a întrebat ce concluzie pot trage ieșenii, dacă tocmai cei de la care se așteaptă corectitudine ajung să încalce legea.

PSD: decizia îi revine primarului

Liderul consilierilor PSD, Bogdan Crucianu, a lăsat decizia în seama primarului. Totodată, el a pus sub semnul întrebării autoritatea pe care directorul o mai poate avea în fața subordonaților.

„Persoana cea mai în măsură să aibă o opinie despre situația d-lui Zanfirescu este primarul municipiului Iași. În momentul în care conduci o instituție care impune respectarea legii și tu însuți ajungi să fii sancționat pentru încălcarea unor prevederi legale, cum le ceri subordonaților să fie riguroși, disciplinați?”, a declarat Bogdan Crucianu.