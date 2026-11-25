71 de minute pe un scaun, departe de grupă

Potrivit părinților, imaginile surprinse de camerele de supraveghere din creșă ar arăta cum fetița este pusă să stea pe un scaun, izolată de ceilalți copii, lângă coșul de gunoi. Acolo, copila ar fi rămas o oră și 11 minute, până când a intervenit o îngrijitoare, arată sursa citată.

Motivul izolării ar fi fost, spun părinții, refuzul ei de a lua parte la o activitate. Familia a depus plângeri la autorități.

Petiția celor 21 de familii

O petiție prin care se cere o anchetă a fost semnată de 21 de familii cu copii în aceeași grupă. Acești părinți susțin că au remarcat la cei mici un comportament schimbat față de educatoare.

Unul dintre ei a povestit că, dimineața, când educatoarea îl prelua, copilul său „avea o repulsie, avea o respingere și începea să plângă isteric”.

Potrivit aceluiași părinte, cel mic refuza să mai intre în sală și cerea să meargă acasă. În grupul părinților s-a vorbit despre faptul că o asemenea reacție, la predarea de dimineață, apărea la mai mulți copii.

Confirmarea psihologilor

Fetița a trecut printr-o evaluare psihologică făcută de specialiștii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași. Tiberiu Bantaș, purtătorul de cuvânt al DGASPC Iași, a anunțat că instituția va cere ISJ să o cerceteze disciplinar pe educatoare.

Potrivit lui, psihologii au confirmat că lucrurile s-au întâmplat exact cum apar pe înregistrare și cum le-a relatat copilul.

„A fost pedepsită, practic, fiind pusă de către educatoare să stea lângă un coș de gunoi”, a precizat Bantaș.

Educatoarea, suspendată

Primele măsuri ale Inspectoratului Școlar au vizat-o pe educatoare, care a fost suspendată temporar.

Verificările vor continua, a anunțat inspectoarea ISJ Iași Antonina Bliort, conform aceleiași surse. Ea a explicat că părinții au semnalat o situație de abuz asupra unui copil și a calificat cazul drept grav și regretabil.

Demisia directorului și plângerea penală

După izbucnirea scandalului, directorul creșei a demisionat, pe motive personale. El a refuzat să comenteze și a spus doar că toate informațiile au fost transmise Inspectoratului Școlar.

Părinții fetiței au depus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași o plângere penală în care o acuză pe educatoare de purtare abuzivă. Tatăl copilei nu a vrut să facă declarații, dar și-a exprimat speranța că asemenea situații nu se vor mai repeta.