UPDATE: PNL a transmis, printr-un comunicat de presă, că senatorii Sorin Cîmpeanu și Mihail Veștea au fost, la rândul lor, sancționați prin retragerea din funcțiile de conducere pe care le ocupau în comisiile Senatului. Situația celor doi va fi reanalizată peste două săptămâni.

În ceea ce le privește pe Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie, liberalii susțin că acestea au votat în repetate rânduri în favoarea pozițiilor PSD, contrar deciziilor grupului parlamentar din care făceau parte.

„În evaluarea grupului PNL, prin aceste voturi, Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie au favorizat în mod repetat pozițiile PSD, în detrimentul celor asumate de grupul din care făceau parte”, se arată în comunicatul PNL.

Liberalii susțin că libertatea de opinie și dezbaterea internă trebuie respectate, însă voturile repetate împotriva deciziilor majorității afectează funcționarea grupului parlamentar.

„Atunci când voturile contrare deciziilor majorității devin repetate, sistematice, funcționarea grupului parlamentar și capacitatea acestuia de a acționa unitar sunt afectate. Apartenența la un grup parlamentar presupune nu doar drepturi individuale, ci și responsabilități”, mai transmite PNL.

Formațiunea precizează că sancțiunile au fost adoptate în unanimitate de senatorii liberali prezenți la ședință. Acestea nu afectează mandatele celor patru senatori, care își păstrează și calitatea de membri ai PNL.

UPDATE: Nicoleta Pauliuc a reacționat după excluderea sa.

„Ca urmare a unei decizii a BPN al PNL, inițiate și semnate de Ilie Bolojan, eu și colega mea, Monica Anisie, am fost scoase din grupul PNL din Senat. Motivul oficial: nu am răspuns ultimatumului de a ne retrage acțiunile din instanță, adică nu am renunțat la un drept garantat de Constituție. Sunt mai mulți colegi parlamentari semnatari ai acelorași acțiuni în instanță, dar Ilie Bolojan a ales să înceapă execuțiile cu noi, cu două femei. Asta spune multe despre președintele PNL. Și de această dată, Ilie Bolojan a ales să fie Omul Negru din încăpere. Rămân în PNL și cer același lucru pe care îl ceream înainte de sancțiuni: o dezbatere deschisă despre direcția partidului. PNL a trecut prin perioade mai dificile. Va supraviețui și stilului de conducere al lui Ilie Bolojan”, a scris ea pe Facebook.

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UPDATE: Senatoarele Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie au fost excluse din grupul parlamentar al PNL de la Senat, în urma unui vot secret, în unanimitate. Cele două ar putea fi însă primite înapoi dacă renunță la acțiunile deschise în instanță împotriva partidului, a precizat liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu.

Potrivit acestuia, Pauliuc și Anisie au refuzat categoric să renunțe la procese. În schimb, senatorii Sorin Cîmpeanu și Mihail Veștea, care au primit un termen suplimentar de două săptămâni, nu au exclus posibilitatea unei schimbări de poziție.

Întrebat dacă cele două senatoare ar putea fi primite din nou în grupul parlamentar în cazul în care renunță la acțiunile în instanță, Daniel Fenechiu a răspuns: „Sigur”.

Știrea inițială

Conducerea PNL se reunește miercuri pentru a decide dacă senatoarea Nicoleta Pauliuc va fi sancționată. Ședința are loc după expirarea ultimatumului de zece zile dat de Ilie Bolojan parlamentarilor liberali care au acționat partidul în instanță, în urma votului pentru învestirea Guvernului propus de Adrian Veștea.

Nicoleta Pauliuc se numără printre cei 16 parlamentari vizați de decizia adoptată de Biroul Politic Național al PNL pe 8 noiembrie, cu 37 de voturi pentru și cinci abțineri. Conducerea partidului le-a cerut acestora să renunțe la procesele deschise împotriva PNL și să își asume respectarea deciziilor politice ale formațiunii.

Ultimatumul dat de Ilie Bolojan parlamentarilor liberali

Conflictul din interiorul PNL a pornit în luna iunie, când conducerea partidului le-a cerut parlamentarilor să nu voteze pentru învestirea Guvernului propus de Adrian Veștea. O parte dintre liberali nu au respectat decizia partidului. Unii au votat pentru învestirea Executivului, în timp ce alții s-au regăsit chiar pe lista miniștrilor propuși.

Ulterior, parlamentarii au dat partidul în judecată, solicitând daune morale de câte 250.000 de lei fiecare, în valoare totală de patru milioane de lei. Pe 18 iunie, Tribunalul Ilfov a dispus suspendarea provizorie a efectelor deciziei PNL privind votul pentru învestirea Guvernului.

Prin decizia din 8 noiembrie, consultată de Cotidianul, conducerea PNL le-a acordat parlamentarilor zece zile pentru renunțarea la acțiunile în instanță și pentru „asumarea respectării deciziilor politice ale partidului și ale grupurilor parlamentare”. Documentul, semnat de președintele PNL, Ilie Bolojan, și de secretarul general al formațiunii, Dan Motreanu, prevede și posibilele sancțiuni. Printre acestea se numără „retragerea sprijinului politic și încetarea apartenenței la grupurile parlamentare ale PNL”.

Cine sunt cei 16 parlamentari vizați de conducerea PNL

Pe lângă Nicoleta Pauliuc, printre parlamentarii vizați de ultimatumul conducerii liberale se află alți patru senatori și 11 deputați. Cei cinci senatori sunt Monica Anisie, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc și Mihail Veștea.

Deputații vizați sunt Andrei Baciu, Mihai Culeafă, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Alexandru Popa, Răzvan Prișcă, George Scarlat, Ionuț Stroe, Sebastian Mihai Rusu și Eduard Tatian Mititelu.

Surse liberale spun că în cazul deputaților conducerea PNL așteaptă să vadă cum se vor poziționa aceștia față de moțiunea simplă îndreptată împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.

Moțiunea simplă urmează să fie dezbătută și votată tot miercuri, în Camera Deputaților.