La aproape doi ani de la declanșarea controverselor legate de promovarea lui Călin Georgescu pe rețelele de socializare, asociații agenției de consultanță Kensington Communication, Cătălin Dumitru și Răzvan Săndulescu, prezintă o cronologie a campaniei derulate pentru Partidul Național Liberal prin platforma FameUp și resping acuzațiile formulate în spațiul public și reluate într-un document al partidului AUR.

Poziția Kensington Communication privind raportul AUR

Asociații Kensington Communication, Cătălin Dumitru și Răzvan Săndulescu, au prezentat datele referitoare la campania derulată în toamna anului 2024 pentru Partidul Național Liberal, într-un interviu acordat agenției de presă News.ro.

Intervenția publică are loc la aproape doi ani de la izbucnirea controversei privind promovarea candidatului Călin Georgescu pe platforma TikTok și după publicarea unui raport al formațiunii Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) referitor la anularea alegerilor prezidențiale.

Compania susține că a sesizat DIICOT încă din decembrie 2024

Reprezentanții companiei de consultanță declară că firma a sesizat Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) încă din luna decembrie 2024, solicitând identificarea persoanelor sau entităților care au organizat și finanțat campania de promovare a lui Călin Georgescu, și menționează că dosarul se află în lucru.

Potrivit declarațiilor oferite de Răzvan Săndulescu, documentul publicat de AUR nu conține elemente probatorii suplimentare, ci reia informații și articole de presă apărute anterior. Acesta a semnalat totodată faptul că raportul poartă antetul unei comisii parlamentare, deși reprezintă un demers asumat politic de către partidul respectiv.

În ceea ce privește decizia de a nu ieși cu declarații extinse pe parcursul ultimilor doi ani, Cătălin Dumitru a precizat că politica agenției, aplicată pe parcursul a peste două decenii de activitate, presupune protejarea clienților de eventualele controverse în care sunt implicați consultanții, precum și evitarea oricărei percepții de presiune asupra instituțiilor judiciare care instrumentează cauza.

Dumitru a adăugat că, în perioada electorală din 2024, amplificarea polemicii ar fi putut genera beneficii de imagine pentru Călin Georgescu și AUR. În prezent, pe fondul creșterii politizării subiectului, asociații anunță că vor acționa inclusiv pe cale judiciară împotriva afirmațiilor pe care le consideră false și prejudiciabile la adresa reputației companiei.

„Nu am primit nicio astfel de comandă, nu am conceput mesaje și nu am finanțat ori coordonat vreo astfel de operațiune. Nici voluntar, nici din neglijenţă şi sub nicio formă. Arătaţi-ne o singură probă”, a declarat conducerea Kensington Communication în cadrul interviului.

Funcționarea platformei FameUp

Pentru a clarifica rolul agenției în campania din 2024, Cătălin Dumitru a detaliat mecanismul de funcționare al platformei FameUp, prin intermediul căreia Partidul Național Liberal a derulat mai multe acțiuni de informare și conștientizare începând de la sfârșitul verii anului 2024.

Conform explicațiilor furnizate, platforma pune la dispoziția creatorilor de conținut înregistrați în baza sa de date propuneri de campanii, iar influencerii decid în mod individual dacă se înscriu pentru a realiza și publica materiale plătite pe baza unor instrucțiuni (brief-uri). Rolul Kensington Communication s-a limitat la redactarea acestor brief-uri și la intermedierea contractelor și a plăților, fără a selecta creatorii de conținut și fără a le solicita promovarea lui Călin Georgescu.

Conform documentelor prezentate de reprezentanții firmei, temele stabilite în brief-uri au vizat subiecte precum combaterea extremismului și a propagandei ruse, siguranța în unitățile de învățământ, prevenirea consumului de droguri și definirea profilului unui viitor președinte. Ultima subcampanie din această serie, intitulată „Ce fel de președinte îți dorești?”, a utilizat hashtagul #EchilibruSiVerticalitate.

Obiectivul acestei subcampanii a fost colectarea unor indicii privind așteptările electoratului, date destinate adaptării mesajelor de campanie ale candidatului PNL, Nicolae Ciucă. Brief-ul elaborat de agenție propunea abordarea unor criterii precum experiența instituțională și rezultatele obținute, elemente orientate către profilul candidatului liberal, fără nicio mențiune referitoare la Călin Georgescu.

Totodată, Răzvan Săndulescu a respins informațiile atribuite în presă unor surse din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), conform cărora instituția ar deține dovezi privind finanțarea de către PNL a unei campanii pentru Călin Georgescu.

„Deturnarea” hashtagului #EchilibruSiVerticalitate

Reprezentanții Kensington Communication au prezentat o cronologie exactă a subcampaniei „Ce fel de președinte îți dorești?”, susținând că suprapunerea a două etape temporale distincte a stat la baza acuzațiilor publice. Conform datelor furnizate de agenție, desfășurarea campaniei finanțate de PNL a respectat următorul calendar:

Pe data de 1 noiembrie 2024 , hashtagul #EchilibruSiVerticalitate nu înregistra activitate în mediul online. Publicarea materialelor realizate de influenceri a fost programată și derulată în intervalul 1–10 noiembrie 2024 , debutul efectiv al postărilor fiind înregistrat pe 2 noiembrie 2024 . Ultimul raport de monitorizare a campaniei a fost întocmit la data de 12 noiembrie 2024 . Subcampania a fost închisă oficial în platforma FameUp pe data de 13 noiembrie 2024 , etapă până la care au existat contracte, facturi și bugete declarate.

Potrivit graficelor de monitorizare prezentate de asociații Kensington, vizibilitatea hashtagului #EchilibruSiVerticalitate s-a menținut la un nivel scăzut până la data de 19 noiembrie 2024, la aproape o săptămână după închiderea subcampaniei PNL.

Ulterior, în intervalul 19–21 noiembrie 2024, hashtagul a înregistrat o creștere bruscă a distribuirilor și a fost utilizat în materiale care îl promovau pe Călin Georgescu, atingând un nivel de vizibilitate (reach) de aproximativ 1,5 milioane pe data de 25 noiembrie 2024.

În aceeași perioadă, la postările inițiale ale influencerilor din campania PNL, care rămăseseră accesibile publicului pe platformă, au apărut comentarii de susținere pentru Călin Georgescu. Asociații firmei subliniază că nici PNL și nici Kensington Communication nu au comandat, finanțat sau coordonat această etapă de amplificare și de comentare.

Raportul MAI prezentat în CSAT

Referindu-se la documentul întocmit de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și prezentat în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), Cătălin Dumitru a arătat că raportul a consemnat utilizarea hashtagului #EchilibruSiVerticalitate în promovarea lui Călin Georgescu, însă nu a operat o distincție între campania finanțată de PNL și acțiunea ulterioară de preluare a etichetei.

Potrivit lui Dumitru, lipsa acestei delimitări între două acțiuni cu autori, scopuri și surse de finanțare diferite a generat confuzia din spațiul public. El a menționat că organizatorii campaniei în favoarea lui Călin Georgescu nu au acționat transparent și nu au declarat cheltuieli la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), aspect consemnat și într-un răspuns transmis de Administrația Prezidențială către AUR.

Analiza impactului electoral

În evaluarea impactului pe care comentariile și preluarea hashtagului l-au avut asupra rezultatului electoral, asociații Kensington Communication consideră că efectul a fost unul redus în raport cu ansamblul mobilizării online pentru Călin Georgescu, care a inclus mii de materiale video pe TikTok, grupuri pe Facebook și rețele de conturi.

Răzvan Săndulescu a precizat că activitatea companiei sale vizează strategia și comunicarea offline, precum și achiziția de spații media în mediul online, nu operarea de rețele pe rețelele de socializare.”Cu câteva zeci de mii de euro, un hashtag şi nişte comentarii nu câştigi alegeri nicăieri în lume”, a afirmat Răzvan Săndulescu în încheierea explicațiilor privind proporția campaniei derulate prin FameUp.