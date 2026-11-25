Alexandru Chituță, noul director al Complexului Muzeal Național „Moldova” din Iași, a ales să locuiască temporar într-un apartament din Palatul Culturii. Decizia sa a împărțit politicienii locali în două tabere. Primarul Mihai Chirica susține că instituția economisește bani, în timp ce reprezentanții PNL și USR critică folosirea monumentului istoric drept locuință.

Alexandru Chituță, venit de la Sibiu, beneficiază prin contract de o indemnizație pentru chirie echivalentă cu 50% din salariul mediu pe economie. Managerul a preferat însă să se cazeze în clădirea în care lucrează, până când își va găsi o locuință în oraș. Acesta a declarat pentru că, prin această decizie, instituția a economisit 2.000 de euro.

Chirica îl apără pe director. Liderul PNL Iași critică decizia

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, nu vede nimic nepotrivit în faptul că managerul locuiește în Palatul Culturii. Edilul compară situația cu cea a angajaților Ministerului Afacerilor Interne care dorm în unitățile în care își desfășoară activitatea.

„E o economie pe care o face Palatul Culturii. Pare inedit acest fapt, dar eu cred că e un lucru bun. Nici nu e incompatibilitate, e la fel ca în cazul angajaților Ministerului de Interne, care dorm în unitate, sau chiar ca unii angajați din administrație”, a declarat Mihai Chirica, potrivit Ziarul de Iași.

De altă părere este Alexandru Muraru, președintele PNL Iași. Liberalul consideră că economiile invocate de director nu justifică utilizarea unei clădiri de patrimoniu în scop locativ. Acesta sugerează inclusiv ca Ministerul Culturii să nu îi prelungească mandatul managerului.

„Mi se pare un act de impietate să dormi în Palatul Culturii și să vinzi asta ca pe o economie pe care o face Palatul. Pe același raționament ar trebui ca parlamentarii să doarmă în Parlament, iar profesorii în universități. E un sacrilegiu, e o formă de nerușinare. Ministerul Culturii nici măcar nu are ce anchetă să facă aici, poate doar să nu îi prelungească contractul”, a declarat Alexandru Muraru.

USR contestă economiile și cere explicații în Consiliul Local

Reprezentanții USR Iași vor să aducă situația în atenția Consiliului Local. Dragoș Popa, liderul grupului de consilieri locali ai formațiunii, a anunțat că va formula o interpelare pe această temă. Acesta contestă argumentul financiar prezentat de manager. Chiar dacă instituția nu mai suportă costurile chiriei, spune consilierul, cheltuielile cu utilitățile apartamentului rămân în sarcina Palatului Culturii.

„Noi, ca formațiune, nu avem o părere foarte bună despre asta și chiar vom face o interpelare în Consiliu legată de dormitul în Palatul Culturii, chiar dacă nu am mari speranțe în ce privește un răspuns. Ideea asta cu economia care se face e un pretext ca să doarmă în Palat. Camerele înalte trebuie încălzite, plus consumul de apă – toate aceste cheltuieli tot Palatul le plătește. Să ai în Palatul Culturii un loc unde să pui capul seara e doar un moft și un act de grandomanie. În plus, creează percepția greșită că oricine are o funcție poate face orice în țara asta”, a explicat Dragoș Popa pentru sursa citată.

Liderii PSD Iași, surprinși de situație

Reprezentanții PSD Iași au evitat să se pronunțe asupra deciziei lui Alexandru Chituță, motivând că nu cunosc subiectul. Bogdan Cojocaru, președintele organizației județene a PSD, s-a arătat surprins de faptul că monumentul găzduiește și un spațiu destinat cazării.

„Cum să doarmă cineva în Palat? Eu știam că acolo sunt săli, muzee. Îmi cer scuze, nu cunosc subiectul, nu pot comenta despre asta”, a spus social-democratul.

La rândul său, Florin Boca, liderul organizației municipale PSD Iași, a cerut inițial lămuriri în privința întrebării adresate de jurnaliști.

„Nu cunosc subiectul, nu știu despre ce este vorba. Vă referiți la figurat că doarme în Palatul Culturii? Sau la propriu? Aaa, la propriu… nu comentez, pentru că nu știu subiectul”.