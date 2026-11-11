Cabanele Romsilva, lux pentru baronii locali. Diana Buzoianu arată câți bani s-au investit și ce venituri au produs

Sute de mii de lei investiți în cabanele Romsilva, dar venituri extrem de mici din închirieri. Fostul ministru al Mediului, Diana Buzoianu, acuză că unele dintre aceste proprietăți ar fi folosite de lideri politici locali pentru petreceri și partide de vânătoare, în loc să fie puse la dispoziția turiștilor. Într-o postare publicată miercuri, 11 noiembrie, aceasta prezintă mai multe exemple de investiții care nu au generat încasări pe măsură.

Peste 120.000 de lei investiți într-o cabană care a produs venituri de numai 1.000 de lei

Diana Buzoianu susține că a analizat investițiile făcute de Romsilva în ultimii cinci ani și veniturile obținute din exploatarea cabanelor.

Unul dintre exemplele prezentate este Cabana Parâng, din județul Hunedoara. Potrivit datelor invocate de fostul ministru, în această proprietate au fost investiți peste 120.000 de lei în ultimii ani, în timp ce veniturile raportate pentru o perioadă de cinci ani au fost de aproximativ 1.000 de lei.

„Adică a fost închiriată legal în 5 ani nici o săptămână?”, întreabă Buzoianu.

O altă situație semnalată este cea a Cabanei Silvice Aluneasa, din județul Bistrița-Năsăud. În perioada 2020-2025, aici au fost investiți aproape 450.000 de lei, inclusiv pentru reparațiile necesare după un incendiu. În aceeași perioadă, cabana a generat venituri de aproximativ 83.000 de lei, potrivit cifrelor prezentate de fostul ministru.

Investiții și încasări modeste în Alba și Botoșani

Diana Buzoianu oferă și alte două exemple pentru a evidenția diferențele dintre sumele cheltuite și încasările obținute. La Direcția Silvică Alba, investițiile în cabane au ajuns la 43.000 de lei în 2025, în timp ce veniturile raportate pentru același an au fost de numai 19.000 de lei.

În județul Botoșani, aproape 60.000 de lei au fost investiți într-o cabană în ultimii doi ani, însă veniturile obținute în prima jumătate a anului 2026 au fost de doar 430 de lei.

Comparațiile prezentate de Buzoianu nu reprezintă însă un calcul complet al rentabilității, deoarece unele investiții și venituri sunt raportate pentru perioade diferite, iar cabanele pot avea și funcții silvice, nu doar turistice.

Buzoianu acuză că unele cabane sunt rezervate baronilor locali

Fostul ministru susține că veniturile reduse ar avea legătură cu modul în care sunt folosite aceste proprietăți.

„Cabanele Romsilva. Sau cabanele de protocol nedeclarat pentru baroni locali care vor petreceri și partide de vânătoare”, a scris Diana Buzoianu.

Aceasta îi indică în special pe liderii politici locali din PSD și susține că nemulțumirile față de reorganizarea Romsilva ar avea legătură inclusiv cu pierderea accesului privilegiat la aceste spații. Buzoianu nu a prezentat însă în postarea citată dovezi concrete privind identitatea unor politicieni care ar fi beneficiat de cazare gratuită sau de folosirea nelegală a cabanelor.

De ce nu pot turiștii să găsească mai ușor cabanele Romsilva?

O altă problemă semnalată de fostul ministru este lipsa promovării unităților de cazare pe platformele turistice cunoscute. Buzoianu susține că românii nu sunt informați suficient despre posibilitatea de a închiria cabanele administrate de Romsilva.

„De ce cabanele Romsilva nu sunt pe niciun site mare, de circuit deschis, pentru închiriat spații pe timpul vacanței?”, întreabă aceasta.

În 2025, autoritățile au discutat despre introducerea acestor proprietăți într-un sistem turistic mai accesibil, însă măsurile nu au fost aplicate integral.

Romsilva respinge acuzațiile. Doar 18 spații pot fi închiriate de turiști

Regia Națională a Pădurilor a reacționat miercuri și a respins acuzațiile Dianei Buzoianu.

Instituția precizează că deține 237 de spații de cazare, inclusiv cabane, dar numai 18 sunt modernizate, clasificate turistic și disponibile pentru închiriere de către turiști.

Potrivit Romsilva, celelalte spații au fost construite în principal pentru activități silvice, paza pădurilor, gestionarea fondurilor cinegetice și cazarea temporară a personalului. Reprezentanții regiei afirmă că investițiile vor fi recuperate pe termen mediu și lung.