Senatoarea Nicoleta Pauliuc spune că decizia de a fi exclusă din grupul PNL arată că Ilie Bolojan vrea să restrângă dreptul de vot al femeilor liberale.

„E o decizie care spune foarte multe. Și anume faptul că domnul Ilie Bolojan, din momentul în care a fost ales președinte al partidului, primul lucru pe care l-a făcut a fost să elimine dreptul de vot al femeilor. Și a ales să înceapă excluderile din partid cu cine altcineva decât cu două doamne. Două doamne care întotdeauna și-au spus punctul de vedere. Două doamne care au susținut linia corectă a liberalilor. Două doamne care au inițiat și au avut activități tocmai în linia și spiritul Partidului Național Liberal”, a spus ea.

Senatoarea spune că nu își va retrage acțiunea fiindcă este dreptul său să meargă în instanță.

„(…) să știți că în statut nu scrie, că atunci când tu ai o anumită poziționare politică față de un anumit subiect, poți să fii exclus din grupul parlamentar. Deci nu există în statut o astfel de sancțiune”, a motivat Pauliuc.

Bolojan, „omul negru din odaie”

Nicoleta Pauliuc l-a descris pe președintele PNL drept „omul negru din odaie”.

„Domnul Ilie Bolojan, ca de fiecare dată, când în cadrul Biroului Politic Național am avut un cuvânt de spus și am ridicat teme care îi privesc pe români, spunea și atunci și face și acum, preferă să fie omul negru din odaie, omul negru din cameră”, a afirmat.

„Nu mă dă afară de pe pământ această excludere”

Ea spune că va rămâne membru în partid și le transmite un mesaj colegilor liberali.

„Voi rămâne membru al Partidului Național Liberal. Voi lupta pentru ca linia Partidului să fie cea a liberalilor. Este, aș spune, dacă vreți așa, indiferent de câte excluderi vor fi, ne vor scoate din grup, dar nu ne vor scoate din Partidul Național Liberal, pentru că vom gândi. Le dau un mesaj și colegilor noștri: dacă astăzi au început cu noi, mâine veți fi voi. Dreptul la opinie, dreptul de a da în judecată, atunci când tu consideri că ți-a fost încălcat un drept, este un drept consacrat de Constituție.

(…) Eu am spus permanent că nu mă dă afară de pe pământ această excludere, deci eu voi rămâne liberal în cuget și în simțire, indiferent că astăzi domnul Ilie Bolojan, care, apropo, astăzi n-a venit măcar să-și exercite votul, pentru că era membru în Senat, a lăsat colegii noștri să ia această decizie”, a mai zis ea.

Context

Senatoarele Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie au fost excluse din grupul parlamentar al PNL de la Senat, în urma unui vot secret, în unanimitate. Cele două ar putea fi însă primite înapoi dacă renunță la acțiunile deschise în instanță împotriva partidului, a precizat liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu.

Potrivit acestuia, Pauliuc și Anisie au refuzat categoric să renunțe la procese. În schimb, senatorii Sorin Cîmpeanu și Mihail Veștea, care au primit un termen suplimentar de două săptămâni, nu au exclus posibilitatea unei schimbări de poziție.

Întrebat dacă cele două senatoare ar putea fi primite din nou în grupul parlamentar în cazul în care renunță la acțiunile în instanță, Daniel Fenechiu a răspuns: „Sigur”.