CTP a criticat reacția Administrației Prezidențiale la raportul prezentat de AUR privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Acesta consideră că George Simion a profitat de faptul că Nicușor Dan nu a prezentat nici până acum raportul promis românilor. CTP susține că președintele nu ar fi trebuit să răspundă demersului AUR.

„Simion a făcut un gest absolut logic din punctul de vedere al politicii lui. Pentru că Nicușor Dan a lăsat această gaură enormă, de neastupat în conștiința publică, a neprezentării raportului după doi ani de la alegerile din 2024. Și în spațiul ăsta a intrat Simion acum: „Hai, domnule, că vă dăm noi raportul, vă spunem noi care e calea, adevărul și viața dacă domnul președinte tace”. Corect”, a spus CTP la Europa FM.

Gazetarul a criticat decizia Administrației Prezidențiale de a reacționa la documentul prezentat de AUR.

„De ce răspunde, însă, Nicușor Dan? Sunt nevoit să folosesc termeni duri. Din nou, este o prostie a matematicianului Nicușor Dan. Probabil după o consultare cu sfătuitorii săi, deosebit de înțelepți”.

„Rapoarte dau instituțiile abilitate”

CTP consideră că documentul prezentat de AUR nu are statutul unui raport oficial. Din acest motiv, gazetarul spune că Administrația Prezidențială nu avea motiv să răspundă.

„Păi, cum să răspunzi? La ce să răspunzi? Deci, poate să pună Simion ce vrea în așa-zisul raport. Care raport? Rapoarte dau instituțiile abilitate. Nu dai tu, care ești un simplu cetățean din punctul de vedere al rapoartelor de felul acesta. Și te apuci să-i răspunzi…”.

CTP a ironizat apoi modul în care șeful statului a ales să gestioneze situația.

„Adică, e ca și cum cineva i-a spus domnului Nicușor Dan că are două coarne rămuroase în frunte și Nicușor Dan acum se pipăie pe frunte și spune „Vreau să vă spun că nu am”. Cam asta este logica matematicianului Nicușor Dan la petarda aruncată de Simion”, a conchis Cristian Tudor Popescu.

Raportul promis de Nicușor Dan se lasă așteptat

AUR a prezentat un document de peste 400 de pagini, intitulat „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetăţeni”. În cadrul prezentării, deputata AUR Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor din Camera Deputaților, a susținut că nu au existat ingerințe rusești în primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, câștigat de Călin Georgescu.

„Aşteptăm autorităţile statului să-şi facă datoria, acest raport ridică unele întrebări, răspunde la altele, dar problema e de ce întreg aparatul de stat nu a răspuns până acum la toate aceste întrebări”, a declarat George Simion.

De la preluarea mandatului de președinte, Nicușor Dan a promis în repetate rânduri că va prezenta un raport privind circumstanțele care au dus la anularea alegerilor. Termenele avansate de șeful statului nu au fost însă respectate.