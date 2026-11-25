George Simion le-a cerut parlamentarilor PNL și USR să susțină o moțiune de cenzură împotriva Guvernului, după adoptarea moțiunii simple împotriva lui Alexandru Rogobete. Liderul AUR susține că votul de miercuri demonstrează existența unei majorități care ar putea demite Executivul și le-a dat celor două formațiuni termen de gândire până pe 7 decembrie.

George Simion a criticat refuzul lui Alexandru Rogobete de a demisiona și a pus sub semnul întrebării schimbarea de poziție a liberalilor, care au susținut învestirea actualului Guvern.

„Un alt ministru nu își dă demisia. Înseamnă că noi, în Parlament, nu mai contăm deloc. Nu știu ce justificare au deputații PNL care au votat pentru înscăunarea acestui ministru. Nu știu ce s-a întâmplat într-o lună”, a declarat George Simion.

Simion le dă PNL și USR termen de gândire până pe 7 decembrie

Liderul AUR consideră că rezultatul votului de miercuri arată că Guvernul ar putea fi demis dacă PNL și USR și-ar retrage sprijinul parlamentar.

„Trebuie să înțelegem cu toții și am demonstrat că există o majoritate, că dacă nu ați mai susține acest Guvern, ar pica”, a afirmat Simion.

Președintele AUR le-a cerut celor două formațiuni să își asume responsabilitatea pentru învestirea Executivului și să treacă de la sancționarea individuală a miniștrilor la un vot împotriva întregului Guvern.

„Mesajul pentru colegii din opoziție: să-și recunoască fapta, că au pus acest Guvern. Așa că vă dau temă de gândire până pe 7 decembrie. Poate vă gândiți să votați împotriva Guvernului, nu doar a unui ministru”, a mai spus George Simion.

Rogobete refuză să plece de la Ministerul Sănătății

Camera Deputaților a adoptat moțiunea simplă depusă de PNL și USR împotriva ministrului Sănătății. Alexandru Rogobete a anunțat însă că nu intenționează să demisioneze.

„Nu am cum să-mi dau demisia în fața unei moțiuni scrisă de un urmărit penal”, a declarat Alexandru Rogobete.