Cristela-Elena Georgescu, soția lui Călin Georgescu, a fost acționată în judecată la Tribunalul Constanța de către lichidatorul judiciar al societății Marsala Koncept SRL, companie aflată în procedură de insolvență. Demersul vizează recuperarea sumei de 40.000 de lei, încasată de persoana fizică autorizată a Cristelei Georgescu în baza unui contract de prestări servicii pentru care inspectorii fiscali și administratorul judiciar au consemnat lipsa dovezilor privind executarea prestațiilor.

Acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanța

Lichidatorul judiciar al societății Marsala Koncept SRL din Constanța a formulat o cerere de chemare în judecată împotriva Cristelei-Elena Georgescu. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Secției a II-a Civilă a Tribunalului Constanța la data de 3 noiembrie 2026, sub numărul 2746/118/2025/a4 (menționat în evidențe și ca 2746/118/2025/14), potrivit jurnalul.ro.

Obiectul cauzei îl reprezintă o acțiune în anulare a actelor frauduloase, obligația de a face și pretenții. Acțiunea a fost depusă prin intermediul Cabinetului de avocat Șerban Gabriel Iulian din Baroul Constanța, angajat cu acordul creditorilor pentru recuperarea creanțelor litigioase și protejarea patrimoniului debitoarei Marsala Koncept SRL.

Conform raportului nr. 155 din 19 noiembrie 2026, întocmit de lichidatorul judiciar al companiei, cererea formulată împotriva Cristelei-Elena Georgescu figurează la poziția a patra pe lista demersurilor judiciare inițiate pentru recuperarea sumelor datorate societății aflate în insolvență.

Pârâta din acest dosar este soția lui Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, aflat în arest la domiciliu și trimis în judecată într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu estimat la un milion de euro.

Constatările din raportul de insolvență. Cristela Georgescu ar fi încasat bani fără să presteze niciun serviciu

Litigiul are la bază constatările dintr-un raport depus în octombrie 2025 la dosarul de insolvență al Marsala Koncept SRL de către administratorul judiciar de la acea dată. Documentul a analizat cauzele care au determinat intrarea societății în incapacitate de plată, printre acestea fiind menționată efectuarea unor plăți către diverse entități pentru servicii a căror prestare nu a putut fi demonstrată.

În raportul din octombrie 2025 se precizează că „organele de control fiscal au evidențiat, de asemenea, și contractul de prestări servicii în urma căruia PFA Georgescu Cristela – Elena a facturat și încasat suma de 40.000 de lei, pentru care nu s-a putut face dovada prestației”.

Ulterior acestor consemnări, la data de 19 februarie 2026, persoana fizică autorizată PFA Georgescu Cristela-Elena a fost radiată din evidențe, la cererea titularului, după o perioadă de funcționare de cinci ani și jumătate. Sediul profesional al PFA-ului fusese declarat într-un imobil situat în comuna Mățău, județul Argeș. Proprietatea respectivă fusese achiziționată de soții Călin și Cristela Georgescu în anul 2022, după revenirea în România de la Viena, și a fost vândută în anul 2024 către cumpărători din Cluj pentru suma de 100.000 de euro.

Istoricul societății Marsala Koncept SRL

Societatea Marsala Koncept SRL are sediul social în incinta Portului Constanța, Dana 5, iar procedura insolvenței împotriva sa a fost deschisă de instanța din Constanța la cererea creditorului VH Extra Oil SRL. În anul 2022, compania a derulat un export de 3.000 de tone de motorină către compania Sheriff din Tiraspol, oraș situat în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Holdingul Sheriff este controlat de omul de afaceri Victor Gușan, fost ofițer KGB.

Datele înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) indică faptul că firma a fost înființată în anul 2014, în municipiul Constanța, sub denumirea SC New Backstage A&R SRL, de către Samson Alexandru Crișan și Remulus Moldovan. La momentul înființării, obiectul de activitate declarat viza activitățile de coafură și înfrumusețare.

În cursul anului 2015, structura acționariatului s-a modificat prin intrarea în firmă a omului de afaceri constănțean Osman Elbis, care a preluat 5% din capitalul social, diferența de 95% fiind deținută de Samson Alexandru Cezar. La sfârșitul anului 2015, Osman Elbis a devenit asociat unic al societății. În anul 2018, acesta a schimbat obiectul principal de activitate al companiei în comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate.

Legăturile din acționariat cu Ionel Rusen

La data de 9 iunie 2020, Osman Elbis a cooptat în structura de proprietate a Marsala Koncept SRL societatea SC Wall Street Consulting SRL, fiecare asociat ajungând să dețină o cotă de 50% din capitalul social.

SC Wall Street Consulting SRL este reprezentată de omul de afaceri Ionel Rusen, persoană trimisă în judecată alături de Călin Georgescu în dosarul penal privind acuzația de înșelăciune în dauna omului de afaceri Răzvan Leu.

Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, SC Wall Street Consulting SRL a fost înființată la data de 30 iunie 2016, având sediul tot în incinta Portului Constanța și ca obiect de activitate consultanța pentru afaceri și management.

Fondatorii societății au fost cetățenii italieni Gasperino Marco și Carugati Eugenio, împreună cu Ionel Rusen. Conform situației înregistrate la data de 5 februarie 2025, asociații firmei erau Ionel Rusen și cetățeana italiană Nicoletta Luisa Liguigli.

Date privind veniturile faminilie Georgescu

În plan financiar, Cristela Georgescu a achitat la începutul lunii aprilie suma de 32.500 de lei în contul sancțiunilor contravenționale aplicate soțului său de către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) în legătură cu campania electorală din toamna anului 2024. Valoarea totală a amenzilor aplicate lui Călin Georgescu de către AEP se ridică la 200.000 de lei.

Conform bilanțurilor contabile, societatea comercială administrată de Cristela Georgescu a înregistrat pierderi, iar activitatea PFA-ului fusese încetată prin radiere în luna februarie 2026.

Potrivit declarației de avere completate și depuse de Călin Georgescu la Biroul Electoral Central (BEC) în luna noiembrie 2024, în calitate de candidat la alegerile prezidențiale, acesta a declarat venituri anuale de 72.000 de lei (echivalentul a 6.000 de lei pe lună), încasate ca salariu de la Universitatea din Pitești – Facultatea de Științe.

În același document, Cristela Georgescu figura cu venituri salariale anuale de 25.458 de lei (aproximativ 2.000 de lei pe lună), provenite de la societatea pe care o înființase cu mai puțin de un an înaintea depunerii declarației. Călin Georgescu nu a înregistrat alte venituri declarate în ultimele 18 luni.